Al cierre de los mercados de este viernes, 19 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue a $ 1.465. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de una tendencia ascendente que se ha observado en los últimos días, donde el valor ha fluctuado en un rango más alto en comparación con la semana pasada.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 17.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual alcanzó el 20.99%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.550, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: