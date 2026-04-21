La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este martes, 21 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.390, cifra que demuestra una variabilidad de -0,36% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés o demanda por parte de los usuarios, lo que podría estar relacionado con factores económicos actuales. La estabilidad de la tendencia en los días previos también sugiere que este aumento podría ser parte de un patrón más amplio en el mercado cambiario. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.83%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: