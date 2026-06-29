Al cierre de los mercados de este lunes, 29 de junio de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.490. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha incrementado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento en la demanda de esta moneda y una posible presión sobre el tipo de cambio en el futuro cercano.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue fue del 10.56%, lo que es menor que la volatilidad anual del 17.95%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: