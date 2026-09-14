Una de las ciudades más lindas de Argentina se prepara para la primavera.

Con la llegada de la primavera, los espacios verdes comienzan a recuperar protagonismo y las flores aportan nuevos colores a las ciudades. En Bariloche, el municipio puso en marcha un proyecto que busca renovar distintos sectores y sumar nuevas especies a sus parques y jardines.

En los próximos días llegará a la ciudad parte de un cargamento compuesto por 1.700 rosales, que serán trasladados al Vivero Municipal para recibir los cuidados necesarios antes de ser plantados en distintos puntos de la localidad.

Bariloche plantará 1.700 rosas por la llegada de la primavera

Según informó El Cordillerano, el primer camión con parte de los ejemplares arribará durante este fin de semana. Sin embargo, las plantas no serán colocadas inmediatamente en los espacios públicos.

El operativo comenzará con el traslado de los rosales desde el camión de gran porte hacia otro vehículo de menores dimensiones, que pueda ingresar al predio municipal sin inconvenientes.

Una vez dentro del vivero, los ejemplares serán descargados en uno de los invernaderos municipales, donde comenzará una etapa fundamental para prepararlos antes de su plantación definitiva.

La especialista Marina explicó que el proceso requiere varios pasos antes de que las flores puedan llegar a los canteros de Bariloche.

“No es comprarlos y plantarlos. Es todo un proceso de acondicionamiento del espacio y de acondicionamiento del material vegetal. Estos rosales vienen aclimatados a una primavera mucho más temprana que la nuestra”.

Bariloche plantará 1.700 rosas por la llegada de la primavera. Unsplash.

Por qué los rosales necesitan un período de adaptación

Uno de los principales desafíos está relacionado con las condiciones en las que llegan los ejemplares. Según explicó la especialista, los rosales ya vienen brotados y adaptados a una primavera más temprana, por lo que necesitan atravesar un período de aclimatación antes de ser colocados en los espacios públicos.

Esto implica preparar tanto las plantas como los sectores donde posteriormente serán ubicadas. El objetivo es que puedan adaptarse progresivamente a las condiciones climáticas de Bariloche y desarrollarse de manera adecuada.

“Es un hermoso desafío y la municipalidad está preparada, pero todo tiene su proceso, tiene su paso a paso para poder transformar esto en un éxito”, señaló la mujer.

De esta manera, el proyecto no se limita a sumar flores en distintos puntos de la localidad, sino que contempla un proceso previo de acondicionamiento y cuidado para garantizar que los ejemplares puedan desarrollarse correctamente.

Bariloche se prepara para la primavera. Unsplash.

Qué otras especies plantará Bariloche

El proyecto de embellecimiento no contempla únicamente la incorporación de rosales. El área municipal también trabaja en la preparación de especies autóctonas, que serán distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

Entre ellas se encuentran arrayanes, ñires, lengas y maitenes, algunas de las especies características de la región.

En particular, el municipio está acondicionando unos 500 arrayanes que serán destinados a la zona de la costanera.

Además, Marina detalló que ya cuentan con más de 100 notros que serán incorporados al proyecto y explicó:

“Tenemos más de 100 notros que están ya entre 80 centímetros, 90 centímetros de alto, algunos ya un poco más, pero te diría que la media de altura es esa. Los estamos acondicionando también para incluirlos en este proyecto de embellecimiento. Ahora van a llegar algo de ñires y lengas para acompañar esas plantaciones junto a algunos maitenes”.

Qué otras especies plantará Bariloche. Unsplash.

Las especies que se incorporarán a los espacios verdes

La elección de las especies también responde a las características de cada sector donde serán plantadas. Según explicó la especialista, su crecimiento puede variar de acuerdo con las condiciones ambientales y el lugar donde sean ubicadas.

“Ninguna de estas plantas que te estoy mencionando puede llegar a transformarse en un riesgo. Son plantas que, de acuerdo a dónde están ubicadas y en qué zona pueden estar, se manejan como arbustos o como árboles pequeños. La misma planta, por una cuestión ambiental, o se transforma en un árbol pequeño o tiene un comportamiento arbustivo”, indicó la especialista.

De esta manera, el municipio busca combinar la incorporación de flores ornamentales con especies autóctonas, con el objetivo de renovar distintos espacios públicos sin perder de vista las características naturales de la región.





Bariloche prepara sus parques y jardines para la primavera

El proyecto forma parte de los trabajos que la Municipalidad de Bariloche lleva adelante para mejorar el aspecto de parques, jardines, canteros y otros espacios verdes de la ciudad.

El Subsecretario de Parques y Jardines, Diego París, adelantó que continuarán con las tareas de mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores, con el objetivo de “embellecer a toda la ciudad en todos los sectores”.

Así, con la llegada de los 1.700 rosales y la incorporación de diferentes especies autóctonas, Bariloche se prepara para recibir la primavera con nuevos espacios verdes y una mayor variedad de colores en sus calles.