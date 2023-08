El dólar blue sube 50 pesos y cotiza a $ 780

El dólar blue hoy miércoles 16 de agosto sube $ 50 y cotiza a $ 770 para la compra y a $ 780 para la venta . La divisa paralela sumó ayer $ 45 y en lo que va de agosto acumula $ 220 (se ubicaba en $ 550 el primer día del mes), es decir, un 42%.

Así, la brecha cambiaria del blue se posiciona a 113% respecto del dólar oficial y en 122% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 434 desde que comenzó el año.

Los exportadores volvieron a liquidar grandes cantidades de divisas en el mercado oficial de cambios, aprovechando el salto devaluatorio que dispuso ayer el Banco Central, lo que ayudó a que la entidad comprara más reservas en otra jornada de fuertes tensiones sobre los dólares paralelos.

El Central registró este martes un saldo positivo de u$s 125 millones, con lo cual amplió a aproximadamente u$s 480 millones las compras netas acumuladas en el mes, aunque en saldo negativo del año se mantiene alrededor de los u$s 3200 millones.

Desde el salto devaluatorio del 22% que dispuso ayer el Central, que llevó a la cotización del mayorista a alrededor de los $ 350 y a la del minorista por encima de $ 366, se observan mayores liquidaciones de divisas en el mercado oficial de cambios, lo que ayuda al Central a recuperar dólares para sus reservas.

El equipo económico del Gobierno había anticipado ayer que durante las próximas jornadas el Central seguiría registrando saldos positivos en sus intervenciones cambiarias, recuperando parte de las reservas que vendió, a lo que se sumarán los desembolsos de dólares que realizará el Fondo Monetario Internacional.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 16 de agosto

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 770 $ 780 Dólar Turista $ 731 Dólar Mayorista $ 349 $ 350 Dólar CCL $ 647,68 $ 693,02 Dólar MEP $ 677,58 $ 679,47

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 16 de agosto





El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 16 de agosto cotiza en $ 647,68 para la compra y $ 693,02 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 16 de agosto





El dólar MEP o dólar bolsa hoy miércoles 16 de agosto opera en $ 677,58 para la compra y $ 679,47 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 16 de agosto

Tras una devaluación del peso de un 22%, el dólar oficial hoy martes 15 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 346,000 366,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 346,800 365,100 BANCO MACRO S.A. 348,500 368,500 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 349,000 359,000

Tras la caída post PASO, el mercado busca oportunidades en acciones

Las acciones operaron a la baja tras la victoria de Javier Milei y el mal resultado de Juntos Por el Cambio.

Sin embargo, el trade electoral podría mantenerse vivo y analistas siguen viendo valor en las acciones argentinas.

