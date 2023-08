Dólar: qué puede hacer el Gobierno para frenar al blue y a los financieros

La tensión financiera sigue escalando, en medio de la fuerte incertidumbre política y tras la devaluación que aplicó el Gobierno. Dicha tensión se refleja principalmente en las cotizaciones paralelas del dólar, que continúan trepando con fuerza hasta alcanzar nuevos máximos históricos en términos nominales.

La mayor presión alcista se observa este miércoles en el mercado informal, donde ya se acerca a los $ 800. El precio del billete registra un repunte de $ 50 (6,8%) respecto al cierre previo, por lo que se negocia en $ 770 en la punta de compra y $ 780 en la de venta en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires.

Los dólares financieros, en cambio, muestran mayor moderación, en medio de un rebote de los títulos de referencia. La cotización del dólar MEP a través del bono GD30 retrocede 1% para ubicarse alrededor de los $ 660, aunque el CCL mediante Cedear avanza 1,2% hasta situarse por encima de los 710 pesos.

Los operadores se mantienen atentos a eventuales señales por parte del Gobierno y de los candidatos con más chances de ganar las elecciones y llegar a la Presidencia, mientras crece la preocupación por la fuerte presión cambiaria y la aceleración de la inflación luego del salto devaluatorio sobre el tipo de cambio oficial.

Emiliano Anselmi, de PPI, considera que el Gobierno no tiene muchas herramientas para relajar la tensión porque el mercado siempre mira hacia adelante, por lo cual el ancla debería estar en el futuro, pero después de las PASO quedó mucha incertidumbre. Lo que más ayudaría serían señales positivas por parte de Javier Milei, debido a las chances que tiene de ganar las elecciones.

No obstante, Anselmi cree que algunas señales del Gobierno podrían aliviar un poco la situación, como un refuerzo en el ajuste fiscal en el marco del acuerdo con el FMI, aunque podría ser poco creíble porque el mercado prevé que aumentará el gasto público durante el proceso electoral para impulsar al oficialismo.

"También, que llegue el desembolso del FMI y que pasemos de reservas netas negativas en u$s 10.500 millones a negativas en u$s 5.000 millones. Esto ya está priceado, pero también podría no llegar. Además, tal vez, que lance otro "dólar soja" a un tipo de cambio atractivo para los exportadores, para que liquiden y mejoren las reservas", agregó.

