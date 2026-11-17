El dólar blue hoy martes 17 de noviembre se ofrece a $ 1580 para la compra y $ 1600 para la venta, tras el salto que atravesó en la primera rueda de la semana.

El paralelo lleva ganados $ 35 en lo que va del mes (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 70 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

De esta manera, el tipo de cambio alcanza su récord histórico y empieza a tensionar las otras cotizaciones de cara a diciembre, mes en que gran parte de los argentinos percibe el SAC (Salario Anual Complementario).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 17 de noviembre se consigue a $ 1525 para la compra y $ 1575 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa no tuvo cambios en la última semana y lleva sumados $ 15 en lo que va de noviembre, luego de haber culminado octubre con una suba de $ 20 ($ 1560). En tanto, se ubica $ 95 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial es de -0,31%.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubica en $ 1522 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1971,80.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este lunes la entidad compró u$s 33 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 49.464 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 256 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 17 de noviembre

El dólar blue hoy martes 17 de noviembre cotiza a $ 1580 para la compra y $ 1600 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1520 $ 1570 Dólar blue $ 1555 $ 1575 Dólar mayorista $ 1517 $ 1566,90 Dólar MEP $ 1575,50 $ 1576,20 Dólar CCL $ 1671,50 $ 1673,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 17 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 17 de noviembre se consigue a $ 1678 para la compra y $ 1686,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 17 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 17 de noviembre cotiza a $ 1584,20 para la compra y $ 1585,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 17 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 17 de noviembre cotiza a $ 1575 para la venta. Banco por banco, los precios son: