Dólar blue: cual fue el secreto que impidió su escalada a $ 400

Como si se tratase de un remedio, las contraindicaciones del dólar Qatar empiezan a hacerse notar. Los consumos con tarjeta en el exterior por más de u$s 300 mensuales se pagan a $ 379, pero si se le agrega el Impuesto a los Sellos del 1,2% que cobra CABA, llega a 383 pesos.

Por lo tanto, este puede llegar a ser un síntoma de que el blue, que quedó en $ 370 en el poscierre, apenas $1 más caro que el viernes, sigue resultando barato. Este lunes por la mañana se llegó a pagar hasta $ 375 en el interior del país, cuando el MEP escalaba a $ 350, pero apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que con u$s 16 millones sobre la mesa hizo retroceder al dólar Bolsa a 346 pesos.

Dólar blue: anticipan oportunidad única y de corto plazo para aprovechar un descalce



Por qué se calentó la demanda de dólares y cómo comprarlos más baratos



Cuevas del blue

Los corredores de cambio del mercado paralelo tienen el ojo en cómo se va moviendo la cotización de este MEP, una suerte de hermano mayor del blue. El retroceso del MEP fue lo que provocó luego una retracción del "blue" hasta el precio del cierre.

El FGS cobró el lunes de la semana pasada u$s 110 millones de cupones por bonos en moneda extranjera, y aprovecha esas divisas para ir comprando más bonos en dólares, de modo de hacer bajar la cotización del MEP cuando se escapa.

Como si se tratase de un remedio, las contraindicaciones del dólar Qatar empiezan a hacerse notar. Los consumos con tarjeta en el exterior por más de u$s 300 mensuales se pagan a $ 379, pero si se le agrega el Impuesto a los Sellos del 1,2% que cobra CABA, llega a 383 pesos.

Quién interviene

El volumen operado en GD30D en contado inmediato fue mucho para una jornada que fue feriado en los Estados Unidos: u$s 27.732.648. Pero acá, por norma, no puede operar el FGS.

Los que sí operan en este segmento ahora son las administradoras de las tarjetas de crédito, por los gastos de los turistas extranjeros con plásticos emitidos por sus países de origen, que ahora tienen una cotización MEP menos una suma de entre 6 y 8 porciento.

MEP por blue

En los últimos 30 días, los gastos con tarjeta de extranjeros sumaron u$s 100 millones, contra u$s 35 millones mensuales que eran previos a esta medida. Esos u$s 65 millones por mes de diferencia antes se liquidaban en el blue, que por eso quedó sin oferta de divisas.

La buena noticia es que provocó al menos una estabilidad en el precio del MEP, hoy en $ 346, contra $ 369 del blue. Estos $ 23 son mucha diferencia, por lo que se irán arbitrando con el correr de los días. ¿Bajará entonces el billete o subirá el dólar Bolsa?

Este lunes por la mañana se llegó a pagar hasta $ 375 en el interior del país, cuando el MEP escalaba a $ 350, pero apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que con u$s 16 millones sobre la mesa hizo retroceder al dólar Bolsa a 346 pesos.

Valor teórico del blue

Para tratar de responder este incógnita, con una serie de fundamentals numéricos, el analista financiero Salvador Vitelli hace la siguiente cuenta: "El 16 de enero del año pasado, el blue estaba en $ 209,50, por lo que ajustado por inflación hoy debería estar en 404 pesos. Significa que está por debajo en términos reales", concluyó.

La otra cuenta que hace es sobre el stock de pesos en la economía: debería estar valiendo $ 387, por lo cual también está atrasado y ambos podrían tener un recorrido al alza.

El FGS cobró el lunes de la semana pasada u$s 110 millones de cupones por bonos en moneda extranjera, y aprovecha esas divisas para ir comprando más bonos en dólares, de modo de hacer bajar la cotización del MEP cuando se escapa.

Dólar Bolsa hoy

Ajustado por inflación en los últimos 12 meses, el MEP debiera estar en $ 406 y el contado con liquidación en 427 pesos. Es más, si se toma el dólar "de pánico" de octubre de 2020 de $ 195, ajustado por IPC hoy daría 621 pesos.

Vitelli toma otro dólar de referencia: el de la corrida posterior a la renuncia de Guzmán y de la llegada de Batakis, de $ 338, hoy daría $ 480 ajustado por inflación. Por ende, lo que vale hoy el blue, el MEP y el CCL en términos reales no es caro.