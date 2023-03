Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 13 de marzo

El dólar blue lunes 13 de marzo opera a $ 370 para la compra y $ 374 para la venta, con un aumento de $ 1 en la divisa paralela para el inicio de la semana.

El paralelo lleva aumentado $ 28 desde que comenzó el año, es decir, un 8% desde entonces. La brecha cambiaria se mantiene en el 80% con respecto al dólar minorista y el 86% con el mayorista.



Los tipos de cambio financieros volvieron a marcar subas en sus cotizaciones y continúan ampliando la brecha respecto al dólar informal. La tendencia alcista que vienen mostrando en los últimos días ya produjo nuevos máximos nominales.

Con carry trade efímero, la pregunta es qué pasará con las tasas y el dólar



El dólar oficial hoy lunes 13 de marzo cotiza a $ 199 para la compra y $ 207 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 414.

Mientras tanto, el dólar mayorista se posiciona a $ 200,36. "En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,45 por debajo de los $ 2,60 de aumento registrado en la semana anterior", analizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central sigue con el rojo de ventas de dólares de sus reservas en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, tras un saldo negativo de u$s 75 millones, el mayor en todo el mes. Durante la semana pasada acumuló ventas por u$s 282,50 millones y en marzo por u$s 317 millones.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 199 $ 207 Dólar Blue $ 370 $ 374 Dólar Turista $ 414 Dólar Mayorista $ 200,53 $ 200,73 Dólar CCL $ 395,33 $ 396,05 Dólar MEP $ 382,31 $ 382,82

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 13 de marzo

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 13 de marzo cotiza en $ 395,33 para la compra y $ 396,05 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 13 de marzo

El dólar MEP o dólar bolsa lunes 13 de marzo opera en $ 382,31 para la compra y $ 382,82 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 13 de marzo

En cuanto al dólar oficial hoy lunes 13 de marzo cotiza a $ 207 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



Compra Venta Banco Galicia 198,000 208,000 Banco Nación 199,050 206,950 ICBC 199,750 207,000 BBVA 199,860 208,540 Banco Supervielle 199,500 208,500 Banco Patagonia 199,750 207,750 Banco Santander 201,000 209,000 Brubank 198,000 208,000 HSBC 197,500 207,500 Credicoop 199,760 206,950 Banco Itaú 198,800 207,900 Banco Macro 198,000 208,000 Banco Piano 203,500 205,488 Cambios Online 201,700 203,700

Dólar ahorro: se renueva el cupo de u$s 200, quiénes pueden comprarlo y cuánto deja hacer puré

Con la llegada del primer día hábil, los ahorristas argentinos pueden acceder al cupo de 200 dólares, correspondiente a la cuota mensual disponible de dólar ahorro. Así, desde este miércoles 1 de marzo, quienes cumplan los requisitos podrán dolarizar sus ahorros, complementándolas con otras estrategias legales.



