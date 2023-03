Con carry trade efímero, la pregunta es qué pasará con las tasas y el dólar

El mercado siempre depara sorpresas: la caída del SVB en los EE.UU. encendió las señales de alarma en Nueva York. Por más que su impacto sea limitado por las medidas anunciadas anoche por la Fed, es muy diferente a lo sucedido en la crisis subprime del 2008, el colapso de una entidad financiera siempre genera cautela entre inversores.

Para peor, coincide con otras señales de preocupación en la plaza local, que van desde la sequía hasta la renovación de la deuda en pesos. Mañana una señal clave para los inversores provendrá del INDEC, con la difusión de la inflación de febrero.

Incógnita sobre las tasas

Lo más probable es que el Banco Central mantenga las tasas de interés en pesos en su tradicional reunión de directorio de los jueves siempre y cuando la suba de los precios al consumidor el mes pasado haya sido menor al 6,5%.

Disponer una suba de tasas implica para el BCRA aumentar el rojo cuasifiscal (por los intereses de las Leliq y pases pasivos) y obligar al Tesoro a incrementar su costo de endeudamiento.

En 30 días, las Leliq trepan 4,5% mientras que los pases pasivos lo hacen 19%. El total de ambos pasivos remunerados trepan 8,3% en el mes. Imposible que ceda la inflación con esa emisión endógena del BCRA.

¿Sube el dólar?

¿Y el dólar oficial? ¿Qué hará el Gobierno frente a la mayor inflación esperada? "Mantener el deslizamiento cambiario en línea con las expectativas inflacionarias es un indicio de que, al menos por el momento, el Gobierno no busca aplicar la tradicional receta electoral de atrasar el tipo de cambio real. No obstante, como venimos señalando, no prevemos que se busque desandar el atraso cambiario, sino administrarlo", señala en su último informe la consultora Ecolatina.

De todas maneras, el impacto de la sequía, cerca de u$s 20.000 millones en exportaciones perdidas, mantiene en vilo a los operadores de cambio. Sin reservas y sin mover el tipo de cambio, ¿cómo hará el gobierno para compensar este efecto?

Las tasas de los plazos fijos

En este contexto, los rendimientos de los plazo fijos pesos se mantendrán en torno al 6,5% para los próximos meses. No luce atractivo para compensar las amenazas variadas que se ciernen sobre la economía.

Las apuestas a los bonos CER a un año, con inflación esperada de tres dígitos sí luce atractiva aunque hay mucho ruido de corto plazo. Los problemas del financiamiento en pesos no están resueltos tras el canje de la deuda cerrado el jueves pasado.

