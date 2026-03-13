El dólar blue hoy viernes 13 de marzo cotiza a $ 1395 para la compra y $ 1415 para la venta. Como el oficial, el paralelo también culminó febrero con $ 45 de caída. Desde que arrancó el año, en tanto, acumula una baja de $ 115 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy viernes 13 de marzo cotiza a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa lleva perdidos $ 15 en lo que va de la semana y revirtió casi toda la suba que tuvo en el inicio de marzo. Además, viene de caer $ 45 durante febrero y se ubica $ 65 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,35%). En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1626,47. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el jueves la entidad adquirió u$s 47 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3187 millones en 40 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.768 millones. El dólar blue hoy viernes 13 de marzo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 13 de marzo se consigue a $ 1451,30 para la compra y $ 1464,30 para la venta. El dólar MEP hoy viernes 13 de marzo se ubica a $ 1412,40 para la compra y $ 1413,80 para la venta. El dólar oficial hoy viernes 13 de marzo opera a $ 1415. Banco por banco, los precios son: La guerra en Medio Oriente cambió el escenario financiero global. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar se convirtieron en refugios de valor ante el aumento de la incertidumbre en los mercados. Como contracara, los que más sufrieron fueron los activos de países emergentes. El interrogante ahora es cómo incidirá este contexto adverso en las próximas licitaciones del Bonar 2027, el nuevo título en dólares que ofreció el Gobierno. Leé la nota completa en este enlace.