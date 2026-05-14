El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 14 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa. En este jueves, 14 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Cura suele reflejar búsqueda de guía espiritual o necesidad de consejo moral. Indica deseo de paz interior ante una decisión. También puede señalar culpa, miedo al juicio o necesidad de perdón. Según el contexto, simboliza autoridad, protección o represión de deseos. El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.