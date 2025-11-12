En esta noticia
El dólar blue hoy miércoles 12 de noviembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El paralelo viene de subir $ 10 durante el lunes y con el incremento de hoy recupera la baja que tuvo la semana pasada (perdió $ 15), aunque se mantiene lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.
Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 12 de noviembre cotiza a $ 1390 para la compra y $ 1440 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa, que viene de perder $ 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 el lunes pasado, ayer se mantuvo sin cambios.
En tanto, el dólar mayorista se ofrece en $ 1392,20 para la compra y $ 1442,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1501,49.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1878,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,03%). El paralelo cotiza $ 200 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
Este martes el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.497 millones.
El dólar blue hoy miércoles 12 de noviembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1395
|$ 1445
|Dólar Blue
|$ 1410
|$ 1430
|Dólar Mayorista
|$ 1392,20
|$ 1442,10
|Dólar MEP
|$ 1455,20
|$ 1455,80
|Dólar CCL
|$ 1475,30
|$ 1476,50
El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 12 de noviembre se consigue a $ 1475,30 para la compra y $ 1476,50 para la venta.
El dólar MEP hoy miércoles 12 de noviembre se ubica a $ 1455,20 para la compra y $ 1455,80 para la venta.
El dólar oficial hoy miércoles 12 de noviembre opera a $ 1440 para la venta en las pantallas del Banco Nación
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.430,000
|1.480,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.410,000
|1.480,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.425,000
|1.480,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.435,000
|1.495,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.420,000
|1.480,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.440,000
|1.480,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.435,000
|1.485,000
|BRUBANK S.A.U.
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.420,000
|1.495,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.420,000
|1.470,000
Qué dicen los precios de los bonos sobre el futuro de las bandas y qué títulos elegir
Antes de las elecciones, el mercado veía como algo seguro el hecho de que el Gobierno iba a devaluar y/o a llevar a cabo modificaciones en el esquema cambiario.
Luego de la sorpresa electoral, dicho escenario se relajó y los bonos dólar break even comenzaron a ubicarse debajo del techo de la banda hasta marzo.
Cuáles son los títulos que ven con mayor potencial los analistas para estrategias de carry trade.