Dólar BLUE HOY: a cuánto cotiza el lunes 14 de octubre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy lunes 14 de octubre cotiza a $ 1160 para la compra y $ 1180 para la venta en las cuevas de la City porteña en la primera rueda de operaciones tras el fin de semana largo.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operan entre los $ 1145 y los $ 1195 .

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 14 de octubre se ofrece a $ 957,50 para la compra y $ 997,50 para la venta en el Banco Nación.



El dólar tarjeta, en tanto, se fija en $ 1596 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal queda así en 18,29%. El paralelo se encuentra $ 155 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este miércoles, el Banco Central (BCRA) compró u$s 120 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 18.433 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 28.347 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

El dólar blue hoy lunes 14 de octubre cotiza a $ 1160 para la compra y $ 1180 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 957,5 $ 997,5 Dólar Blue $ 1160 $ 1180 Dólar Tarjeta $ 1596 Dólar Mayorista $ 955,59 $ 995,51 Dólar CCL $ 1190,10 $ 1193,20 Dólar MEP $ 1144,60 $ 1145,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 14 de octubre

El dólar CCL o dólar cable cotiza hoy lunes 14 de octubre en $ 1190,10 para la compra y $ 1193,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 14 de octubre

El dólar MEP hoy lunes 14 de octubre opera en $ 1144,60 para la compra y $ 1145,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 14 de octubre

El dólar oficial este lunes 14 de octubre cotiza a $ 997,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 943,000 1.018,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 957,550 997,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 949,500 1.017,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 954,000 1.019,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 949,000 1.019,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 957,500 997,500 BANCO PATAGONIA S.A. 950,000 1.015,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 955,000 1.015,000 BRUBANK S.A.U. 940,000 1.015,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 945,000 1.020,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.059,000 1.119,000 BANCO BMA S.A.U. 943,000 1.018,000 BANCO MACRO S.A. 943,000 1.018,000 BANCO PIANO S.A. 955,000 1.007,000

La lapidaria advertencia de un gurú de Wall Street a Milei por el atraso del dólar

El economista británico Robin Brooks, uno de los más reconocidos en el mundo de las finanzas internacionales, volvió a disparar fuertes críticas hacia la política cambiaria del presidente Javier Milei e insistió con que la Argentina necesita hacer una nueva devaluación.

El ex economista en jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y ex jefe de estrategia del banco Goldman Sachs se hizo eco de la entrevista que Milei le dio al Financial Times, en la que dice que todavía no es momento de eliminar los controles de divisas.

