Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el domingo 31 de agosto con el MEP y el CCL
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 31 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
- La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
- La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
- A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 31 de agosto
- A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 31 de agosto
- A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 31 de agosto
- A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 31 de agosto
- Dólar: vaticinan que seguirá subiendo y se vienen dos meses al rojo vivo
El dólar blue hoy domingo 31 de agosto se ofrece a $ x para la compra y $ x para la venta. El paralelo subió 15 pesos y en lo que va de agosto, si bien desde el inicio del nuevo esquema cambiario acumula un retroceso de $ 25 (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).
Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 31 de agosto cotiza a $ x para la compra y $ x para la venta. El tipo de cambio acumula, no obstante, una suba de $ 35 en los últimos 10 días, a falta de una semana para la elección bonaerense, y en medio de un escenario de convulsionado desde el punto de vista político.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1748,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,36%). El paralelo cotiza $ 120 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.
De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.
Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 40.961 millones.
El dólar blue hoy domingo 31 de agosto cotiza a $ 1350. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1305
|$ 1345
|Dólar Blue
|$ 1330
|$ 1350
|Dólar Mayorista
|$ 1302,40
|$ 1342,30
|Dólar CCL
|$ 1309,90
|$ 1313,27
|Dólar MEP
|$ 1307,80
|$ 1308,18
El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 31 de agosto se consigue a $ 1309,90 para la compra y $ 1313,27 para la venta.
El dólar MEP hoy domingo 31 de agosto se ubica a $ 1307,80 para la compra y $ 1308,18 para la venta.
El dólar oficial este domingo 31 de agosto opera a $ 1345 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.
El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.315,000
|1.355,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.315,000
|1.355,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.305,000
|1.367,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.315,000
|1.355,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.323,000
|1.363,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.310,000
|1.360,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.330,000
|1.380,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.335,000
|1.370,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.305,000
|1.345,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.327,000
|1.349,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.320,000
|1.360,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.328,000
|1.368,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.320,000
|1.360,000
Pese a las tasas altas y encajes por las nubes, la presión cambiaria no afloja. Con escándalos políticos golpeando al Gobierno y en las vísperas de las elecciones, el mercado empieza a mirar a septiembre y octubre, meses donde se espera que la tensión en la plaza continúe y se intensifique si el Gobierno sufre un revés en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre.
Y, si bien los analistas creen que el tipo de cambio se acercará al techo de la banda, apuestan a que no lo perforará.
