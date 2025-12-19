El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este viernes, 19 de diciembre de 2025 es de $ 1.470 para la compra y y $ 1490.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 17.69%, es menor que la volatilidad anual del 21.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.550, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1200.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: