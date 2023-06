Dólar blue frenado: qué explica la calma del paralelo y qué advierte el mercado

Las cotizaciones paralelas del dólar siguen operando con relativa calma. Sobre todo, en el mercado informal, que con subas y bajas moderadas en las últimas jornadas se ha mantenido alrededor de los mismos niveles, aunque los analistas advierten que entre el corto y mediano plazo podrían volver las presiones alcistas.

El precio del billete en la plaza informal, que ayer volvió a negociarse estable en $ 479 en la punta de compra y $ 484 en la de venta en la City, se mantiene en su nivel más bajo desde mediados del mes pasado y en junio acumula un caída de $ 6 . Además, se sitúa $ 11 por debajo del máximo histórico nominal que tocó a finales de abril.



Los analistas señalan que la relativa calma se debe principalmente a las intervenciones del Gobierno sobre el mercado de bonos para contener al MEP y CCL, lo que a su vez frena al precio del blue, sumado a las caídas y estabilidad que suelen presentarse luego de una disparada, como la que se registró hace un mes.



POR QUÉ SE FRENÓ EL DÓLAR



"El blue está bastante condicionado por lo que pasa con los financieros. El Gobierno está intentando mantener los precios del MEP y CCL a través de intervenciones, por lo cual es normal que se termine arbitrando eso de cierta manera y haga que el blue no se mueva demasiado", señaló Salvador Vitelli, de Romano Group.

Vitelli agregó que la brecha entre el blue y el MEP también deja un margen para operaciones informales, pero afirmó que la estabilidad está sostenida principalmente por la intervención del Gobierno y que el precio del billete no cede más porque no está claro hasta cuándo se logrará mantener dicha intervención.

"No podemos hablar de las bajas recientes sin tener en cuenta las subas de las semanas previas. Además, el blue es muy sensible a las corridas. Es el que más fuerte reacciona porque es el que está más a alcance de todos y no está intervenido. Y cuando hay alguna calma transitoria, retrocede", comentó el analista Christian Buteler.

El economista Jorge Neyro señaló que la estabilidad del precio del billete es parte de la dinámica, luego de la disparada que tuvo a finales de abril. Pero, en medio del proceso electoral, "en cualquier momento puede cambiar" la tendencia, aunque dependerá de quiénes serán los candidatos y lo que indiquen las encuestas.

El economista Gustavo Ber coincidió en que la tranquilidad que se observa en la plaza informal está sostenida por las cotizaciones financieras, que suelen actuar como guía del blue, sumado a las "habituales necesidades estacionales de pesos por parte de los minoristas, que podrían estar aportando un ingrediente adicional".

"La calma podría verse desafiada ante otro duro dato de inflación. Mientras tanto, el mayor apetito por el riesgo global, el trade electoral y expectativas por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional están otorgando un respiro cambiario, aún cuando se reanudaron las ventas de reservas del Banco Central", agregó.