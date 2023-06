En busca de dólares: cuál es la nueva medida que prepara el Gobierno para el campo

Mientras en el sector agroexportador vaticinan que junio será un mes con muy pocas ventas, en el gabinete económico prefieren ni hablar de un "dólar soja 4".

Sí, en cambio, piensan en otro tipo de alternativas que evite una mayor emisión monetaria por parte del Banco Central, y que logre amigarse con el sector de cara a las próximas elecciones.

Baja de retenciones

Una idea que empieza a circular entre distintos funcionarios es una baja temporal de retenciones, de modo de incentivar la liquidación de la cosecha, en momentos en que las reservas netas del Banco Central están en aproximadamente u$s 1600 millones en negativo.

Los u$s 5100 millones del "dólar soja 3" superaron (con un adicional de 10 ruedas) lo aportado en su segunda edición (u$s 3154 millones), aunque se ubicó por debajo de la primera versión (u$s 7664 millones).

A la vez, el promedio de liquidación diaria fue de u$s 154 millones, en línea con su segunda edición (u$s 137 millones), pero nuevamente por debajo de la primera (u$s 403 millones).

Objetivos dispares

Por su parte, si bien se superó el objetivo inicial establecido de u$s 5000 millones, Ecolatina estimó que aquel número se refería únicamente a las liquidaciones del complejo sojero.

"Podemos inferir en base a declaraciones de funcionarios que el verdadero valor objetivo se ubicaba cerca de u$s 9000 millones, al contemplar también las liquidaciones de economías regionales. Si bien para evaluar su resultado final habrá que esperar a que finalice el dólar regional a fines de agosto, vemos poco probable que se alcance dicho número", dice Ecolatina.

Baja absorción

Por su parte, se destaca la escasa absorción que ha logrado el BCRA de las divisas liquidadas por el programa: sólo adquirió un 28%, cuando en las dos ediciones previas compró entre un 65% y 75 por ciento.

Desde GMA Capital agregan que, si bien las ventas alcanzaron u$s 5.094 millones, el Banco Central logró retener u$s 1462 millones, es decir, el 29% de lo liquidado. Esto significa que, de cada u$s 3 que vendieron los exportadores, el Central se quedó con casi un dólar.

Dólar implícito

El escaso éxito de la última edición también quedó plasmado en el tipo de cambio implícito de cada dólar que compró el Banco Central. Hacia septiembre, cuando regía el "dólar soja 1", cada uno de esos u$s 4969 millones se pagaron a un tipo de cambio implícito de $ 230 (brecha del 61% contra el dólar oficial).

Hacia noviembre y diciembre, los u$s 2309 millones netos implicaron un tipo de cambio implícito de $ 253 (brecha de 47 por ciento). Finalmente, para esta edición se emitieron $ 698.000 millones para que el Banco Central comprara u$s 1462 millones netos. Es decir, el dólar implícito de estas operaciones fue de $ 477 (brecha de 109 por ciento).

Contrariamente a lo que sucedió en las dos ediciones anteriores, el "dólar soja 3" no logró revertir la delicada situación de las reservas. De hecho, desde que entró en vigencia el esquema, las reservas brutas cedieron u$s 4300 millones.