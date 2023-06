Dólares para reservas: qué se espera tras el cierre del esquema diferencial para la soja

El fin del tipo de cambio diferencial para el complejo sojero redujo de forma contundente los ingresos de dólares del las exportaciones del agro en la plaza cambiaria y, con ello, la dinámica de compras de reservas por parte del Banco Central, mientras el mercado espera un nuevo incentivo para que el sector vuelva a incrementar las liquidaciones.

Incluso, los economistas no descartan que en algún momento del mes se corte la racha positiva que acumula el Central en sus intervenciones en el mercado de cambios y vuelva a cifras negativas, a pesar de la estacionalidad alta, o que se vea en la necesidad de restringir aún más el acceso al dólar para no volver a perder.

Oxígeno al BCRA: los importadores pagan y se cubren con yuanes baratos al cambio oficial

Tras el saldo a favor de u$s 6 millones que registró ayer, el Central acumuló veinte jornadas consecutivas con resultados neutros o positivos en sus intervenciones. Lo hizo en una rueda en la que nuevamente el "dólar agro" aportó apenas u$s 15 millones, monto muy inferior a los últimos que ingresaron por soja bajo ese esquema.

CÓMO SEGUIRÁ LA DINÁMICA



Los analistas de PPI destacaron que los u$s 5127 millones que ingresaron hasta ayer en esta tercera etapa del programa de incentivo exportador son superiores a los u$s 3036 millones que se liquidaron en la segunda e inferiores a los u$s 7580 millones de la primera, a pesar de que ahora se incluyeron a otros productos y por más tiempo.

También resaltaron que esta vez el Central sólo logró quedarse con el 29,2% de lo que ingresó al mercado cambiario, lejos del 64,6% que retuvo en la primera versión del programa de tipo de cambio diferencial y del 73,7% de la segunda, lo cual "deja a la vista la creciente dificultad que tiene la entidad para acrecentar sus arcas".

"La tendencia a la baja de las reservas netas continuaría extendiéndose. La autoridad monetaria suele ser vendedora neta de dólares en el tercer y cuarto trimestre, con el agravante de que este año se le suma la sequía y la incertidumbre electoral", advirtieron.

Manuel Cerdan, analista de Invecq, señaló que es probable que este mes el Central vuelva a ser vendedor neto en el mercado. También, indicó, podría terminar junio empatado o levemente positivo si endurece aún más el cepo a los importadores, pero "habrá que ver cuánto está dispuesto el Gobierno a que se resienta la actividad económica".

Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, coincide en que ahora al Central le va a costar aún más la acumulación de reservas a través de sus intervenciones en el mercado cambiario, por lo que va a tener que seguir apelando a restringir más las importaciones y obtener dólares adicionales por medio de la cuenta financiera.

"A este tipo de cambio, se va a liquidar sólo lo justo que necesiten los productores. El Gobierno seguramente se verá empujado a lanzar otro tipo de cambio diferencial. Con una brecha en estos niveles y este atraso cambiario, la tendencia sigue siendo de desacumulación de reservas y no de acumulación", sostuvo Manoukian.