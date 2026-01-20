Al cierre de los mercados de este martes, 20 de enero de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.485. Esta cifra demuestra una variabilidad de -1,99% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad del mercado y la demanda pueden estar influyendo en este comportamiento ascendente.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 17.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.55%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.480.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial : refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el (MUCL) por el Dólar mayorista : este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA. Dólar blue : el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal. Dólar MEP o Bolsa : es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: