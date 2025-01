Dólar bajo control: BCRA vende en el MEP, pero guarda parte de lo que compra en el oficial

La intervención del Banco Central sobre los dólares financieros sigue firme. Así lo infieren los operadores, en base a los volúmenes negociados y los datos monetarios. Como positivo, las ventas de divisas para contener a las cotizaciones paralelas del dólar son bastante menores a las compras netas que realiza en el mercado oficial de cambios.

El Central se guarda así parte de las divisas que compra en el mercado oficial de cambios y no detiene la acumulación de reservas netas. La entidad sigue sin volcar al mercado todas las divisas que compra, sin cumplir con exactitud el esquema de intervención con el que esteriliza los pesos que emite cada vez que compra reservas, lo cual es parte de la estrategia.

La presunta intervención del Central se habría dado durante toda la semana pasada. Este lunes no fue referencia para el mercado financiero porque la inactividad en Estados Unidos, debido al feriado, hizo que la operatoria fuera mucho menor a la habitual y no reflejara fielmente los movimientos cambiarios.

De hecho, los dólares paralelos exhibieron pocas fluctuaciones el lunes. El dólar MEP a través del bono GD30 quedó sin variación, en torno a los $ 1166, mientras el CCL mediante Cedear avanzó 0,7% para ubicarse en $ 1196. Por su parte, el precio informal de la divisa aumentó 0,4% y se negoció en $ 1220 en la punta de compra y $ 1240 en la de venta en la City.

La operatoria limitada hizo además que el BCRA registrara un saldo casi neutro en el mercado oficial de cambios. El resultado fue positivo por apenas u$s 2 millones, por lo que el acumulado de compras netas del mes asciende a u$s 1517 millones. No obstante, las reservas brutas aumentaron u$s 77 millones y quedaron en u$s 30.592 millones.

Intervención dólar MEP



Portfolio Personal Inversiones resalta que durante toda la semana pasada se observaron altos volúmenes operados en los bonos AL30 y GD30 en modalidad T+1, con montos diarios de entre u$s 247 millones y u$s 174 millones, lo que sugiere que el Banco Central estuvo interviniendo para contener las presiones alcistas.

El bróker de bolsa resalta que la intervención sobre los dólares financieros viene siendo menor a las compras de reservas en el mercado oficial de cambios. Por ejemplo, el martes pasado, cuando compró u$s 168 millones, habría intervenido con u$s 37 millones. El día anterior, compró u$s 79 millones y habría vendido u$s 63 millones.

El promedio de compras netas de las últimas jornadas se sitúa en torno a los u$s 150 millones diarios, muy por encima de los u$s 60 millones promedio que estima para la intervención diaria. En ese sentido, afirma que será clave que la dinámica se mantenga para que el mercado no lea que en el neto el BCRA empieza a perder reservas.

El equipo de research de Outlier afirma que en las últimas jornadas la intervención del Central sobre los dólares financieros fue significativa. Sin la presencial oficial en el mercado de bonos en dólares, sostiene, difícilmente las cotizaciones del MEP y contado con liquidación habrían exhibido la relativa estabilidad que tuvieron.

El pico de volumen operado en los bonos se registró el martes pasado, con u$s 247 millones, el segundo más alto de esta administración. La consultora estima que al menos parte de la presión obedece a factores estacionales, explicado por el desarme de activos en moneda local tras el aumento de la demanda de pesos que se dio entre diciembre y principios de enero.