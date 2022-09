Dólar Ahorro: cuáles son las restricciones bancarias y por qué no se puede comprar por home banking

Este viernes 2 de agosto no habrá actividad bancaria ni cambiaria en las entidades financieras, según consignó el Banco Central (BCRA), a raíz del Feriado Nacional establecido por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional DNU 573/2022.

La entidad que preside el economista Miguel Angel Pesce determinó que las sucursales bancarias de todo el país deberán permanecer cerradas para la atención al cliente, luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner a la entrada de su domicilio.

El Banco Central de la República Argentina expresa su más enérgico repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación , Cristina Fernández de Kirchner; publicó en un comunicado la autoridad monetaria, confirmando además que este viernes no habrá servicio en los bancos ni en los mercados en todo el país.

Asimismo consignaron que tampoco habrá operaciones cambiarias, no cotizará el dólar oficial ni se podrán concretar operaciones de compra-venta.

Sin embargo, informaron que los canales electrónicos, como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados . La entidad monetaria aseguró que garantizará la disponibilidad de billetes en los cajeros.

Los usuarios también pueden retirar efectivo de comercios como Farmacity, Carrefour, YPF, Puente y otros comercios que tienen acuerdos con los bancos.

Al no haber operaciones bancarias ni financieras, l as distintas cotizaciones del dólar no tendrán fluctuaciones hasta el próximo lunes.

El dólar blue extendió este jueves su racha bajista por tercera jornada consecutiva y se desplomó a $285 en la punta vendedora, mientras que los tipo de cambio financieros siguieron en baja, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. El dólar paralelo inició así septiembre con un descenso de $5.

Dólar oficial: a cuánto cotiza con el paro de los bancos

El dólar oficial, en tanto, hoy viernes 2 de septiembre cotiza sin cambios a $ 137 para la compra y $ 145 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En la jornada de hoy no habrá variaciones en la cotización del dólar paralelo producto del feriado nacional anunciado por el presidente Alberto Fernández luego del intento de asesinato hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner en la noche del jueves.