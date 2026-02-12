La situación económica de los hogares argentinos continúa siendo objeto de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que publicó los datos correspondientes a enero de 2026. Según el organismo estadístico, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores—necesitó en enero de 2026 ingresos por al menos $ 1.360.299 para no caer bajo la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires. El dato surge de la actualización mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que también mostró una fuerte suba respecto del mes anterior. El relevamiento oficial también detalla cuánto necesitó ganar cada tipo de familia para no ser considerada pobre: Todos estos valores corresponden a enero de 2026 y reflejan el costo de cubrir alimentos, bienes y servicios básicos. En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— se ubicó en $ 201.939 para un adulto, con una suba mensual del 5,8% y un incremento interanual del 37,6% Para los hogares, la CBA arrojó los siguientes montos: Estos valores representan el ingreso mínimo necesario solo para cubrir la alimentación básica. La Canasta Básica Alimentaria contempla los requerimientos calóricos y proteicos indispensables para un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada. A partir de ese parámetro se calculan equivalencias para mujeres, niños y adultos mayores. En tanto, la Canasta Básica Total amplía ese cálculo e incorpora gastos no alimentarios como indumentaria, transporte, salud, educación y otros servicios esenciales. Su estimación se realiza mediante el coeficiente de Engel, que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total de los hogares. Durante enero, la CBA avanzó 5,8% y la CBT 3,9%, acelerando respecto a diciembre. En términos interanuales, ambas canastas siguen mostrando incrementos elevados, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares. Con estos números, el umbral para no ser pobre ya supera ampliamente el millón de pesos para cualquier familia.