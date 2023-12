Dólar a $ 1000 o feriado cambiario: los escenarios que prevé el gurú del Blue para la próxima semana

El analista de mercado y gurú del blue, Salvador Di Stefano, advirtió este jueves por los dos escenarios monetarios que podrían darse desde el lunes 11 de diciembre ante un panorama "nunca vista por la magnitud de quebrantos heredados" .

Según indicó en su columna de perspectivas "Avalancha de pesos, el dólar arriba de $ 1000" y de cara al arribo Nicolás Caputo al frente del Ministerio de Economía, el operador de la City insistió en la necesidad inmediata de la gestión entrante de incrementar las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que hoy ascienden a tan sólo u$s 21.168 millones.

"El gobierno que asume el 10 de diciembre necesita incrementar las reservas que están en u$s 21.168 millones, para ello necesita imperiosamente conseguir algún financiamiento internacional. El FMI quiere firmar un nuevo acuerdo después de ver qué medidas toman en los primeros días, mientras que los exportadores le adelantarían u$s 5.000 millones" , detalló.

El dólar mayorista avanzó el miércoles 50 centavos y cerró a $363,55. En tanto, el BCRA finalizó la jornada con un saldo vendedor de u$s 149 millones en sus intervenciones, acumulando en lo que va del mes un saldo neto negativo de u$s 365 millones. Por su parte, los futuros en Rofex se negociaron u$s 261 millones, con un aumento del open interest de 51.000 contratos para totalizar u$s 1290 millones de IA, según puntualizó Grupo SBS.

¿Cómo va a cotizar el dólar?, los escenarios que podrían darse el lunes 11 de diciembre



Si bien Di Stefano mencionó las negociaciones que se habrían iniciado para garantizar el arribo de fondos provenientes de Arabia Saudita o Qatar, el gurú del blue sumó otras pautas que podrían visualizarse como alternativas.

"Otra forma de atraer dólares sería fijando un tipo de cambio alto, cuyo precio se forme en el mercado entre las libres fuerzas de la oferta y la demanda" , indicó.

Para el operador, el esquema anteriormente señalado "sería lo más correcto" , ya que "podría invitar a que los agentes económicos en algún momento le vendan dólares al Banco Central" y dejaría un dólar a $ 1000.

"Si se adopta esta metodología, podríamos tener un dólar cercano a los $ 1000, con el efecto positivo sobre las exportaciones, licuación de pasivos y posible aumento de reservas; y el efecto negativo de aumento de precios en la economía, incremento de la pobreza y recesión en el mercado interno" , comentó.



En la actualidad, el Gobierno habilitó a los exportadores liquidar a un tipo de cambio a $ 650, mientras que los alternativos escalan a $ 940.

"Darnos un baño de realidad y dejar que el dólar sea libre sería saludable, aunque un poco bastante recesivo. El dólar futuro a diciembre se ubica en $ 770 y quedaría debajo del precio real en el mercado" , completó.



En contrapartida y a modo de cierre, Di Stefano catalogó de "poco feliz" la idea colocar un bono de la tesorería a las entidades financieras, ya que golpearía al patrocinio a la pequeña y mediana empresa.