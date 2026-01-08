El Banco Central (BCRA) publicó en las últimas horas una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la última de 2025, que reunió las proyecciones de los gurúes de la City en relación al tipo de cambio, la inflación y otras importantes variables económicas para los meses que vienen.

Realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025, en esta oportunidad el REM contempló a 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Cómo va a cotizar el dólar en 2026, según los gurúes de la City

Los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará $ 1753 por dólar en diciembre de 2026, lo que representa una variación interanual esperada del 21%.

Esta cifra contrasta con el 42,2% de devaluación esperada para enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Para el promedio de enero de 2026, la mediana de las proyecciones se ubicó en $ 1484,3 por dólar, una corrección a la baja de $16,7 respecto al REM anterior. El grupo de los 10 analistas con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó un tipo de cambio ligeramente superior: $ 1490,8 por dólar para diciembre.

Estos números sugieren que el mercado anticipa una desaceleración del ritmo devaluatorio a lo largo del año, pasando de variaciones mensuales más pronunciadas en el primer trimestre a ajustes más graduales hacia fin de año.

Nuevas bandas y qué dice el Presupuesto 2026

Con la llegada de 2026 se inauguró también la nueva etapa del plan monetario anunciada por el Banco Central BCRA, que incluye un nuevo mecanismo de ajuste del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria.

En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec.

A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre.

En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

Si se toma un horizonte en el que la inflación se mantendrá en un 2,5% mensual y subirá en ese nivel por 12 meses, en diciembre de 2026, el dólar estará alrededor de 1827 pesos.

El Presupuesto 2026, por su parte, establece que el dólar alcanzará un valor de $1.423 para diciembre, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%.