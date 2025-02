¿Es viable mantener el "dólar barato"?: cuál es el mayor desafío que tiene Milei para lograrlo

En un escenario donde el dólar se mantiene estable, ubicándose en el orden de los $ 1.200 durante varios meses, la discusión sobre el atraso cambiario y la necesidad de una devaluación volvió a cobrar fuerza en los últimos días.

En ese contexto, el presidente Javier Milei no solo defendió el esquema cambiario sino que apuntó contra los economistas que piden una mayor depreciación del peso .

La consultora Econviews se sumó al debate por el tipo de cambio a través de su último informe, donde identificó los puntos clave para entender qué podría pasar con la evolución de la divisa norteamericana en 2025.

¿Puede la Argentina mantener un "dólar barato" en 2025?

Miguel Kiguel y su equipo sostienen que el debate presenta "dos caras". Por un lado, la defensa del Gobierno a un peso fuerte, argumentando que "la economía argentina se ha vuelto más productiva gracias a la desregulación y a la apertura económica en marcha" y sumado al "gran potencial exportador en petróleo y gas, minería y agro".

Por el otro lado, puntualizan, están quienes "enfatizan los desafíos de corto plazo en un país sin reservas internacionales, con un riesgo país rondando los 700 puntos". Otro punto crítico que destacan es el del "historial de gobiernos que defendieron a capa y espada el tipo de cambio fijo, argumentando de mil maneras que no había atraso cambiario... hasta que la historia terminó mal".

¿Es viable mantener el "dólar barato"? Cuál es el mayor desafío de Milei para lograr esto

Frente a este panorama, la consultora subraya que es clave que "el programa siga su curso exitoso y se aproveche el potencial exportador" para que la Argentina pueda estabilizarse con una moneda fuerte.

No obstante, aclaran: "Pero eso sería en el mediano plazo, cuando las reformas ya se hayan implementado, las empresas se hayan adaptado, el país haya superado la sequía de reservas y se haya recuperado la credibilidad a largo plazo".

Qué desafíos debe enfrentar el Gobierno

"El verdadero desafío es cómo transitar el camino hacia ese destino", sostiene el informe y puntualiza sobre la dependencia del país al financiamiento externo para cubrir un creciente déficit de cuenta corriente.

"Como sabemos, ese flujo es volátil. La perspectiva de corto plazo para las reservas luce compleja. No es inmanejable ni indica crisis, pero seguramente las presiones sobre las reservas aumentarán a medida que nos acerquemos a las elecciones, más allá del paraguas que da el cepo", alertaron.

El mercado espera ver las repercusiones en el tipo de cambio tras la salida del cepo.

Asimismo, el texto resalta que "todavía es muy temprano para evaluar el éxito o no del programa" y que la credibilidad jugará otro rol central en los planes de la Casa Rosada : "No hay atajos, más allá del programa de shock que implementó el gobierno".

Finalmente, el análisis enumera dos factores que el mercado espera con expectativa: los resultados de las elecciones y la incertidumbre sobre el valor del tipo de cambio al salir del cepo.

"Para el Gobierno, lo que está en juego no es saber si hay o no atraso cambiario, si hace falta o no un salto del tipo de cambio para equilibrar las cuentas externas, o si el equilibrio fiscal es la cura para todos los males. El verdadero desafío es convencer al mundo de que Argentina no necesita un tipo de cambio más alto y que, por ende, no habrá devaluación", concluyeron.