Día del Padre: qué ofertas y promociones ofrecen bancos y fintech

El próximo domingo 18 de junio se celebrará el Día del Padre. Como es habitual, las familias celebrarán y comprarán regalos a quienes son padres, por lo que muchos comercios aprovecharán las fecha previas para lanzar diferentes tipos de descuentos y promociones para fomentar las ventas.

Los bancos y las fintech también tienen en cuenta esta celebración para lanzar nuevas ofertas por las compras a través de sus tarjetas de débito y crédito. Este año, nuevamente las entidades estarán ofreciendo importantes descuentos y cuotas en compras en locales y online.

BANCO NACIÓN





Banco Nación (BNA) ofrece una variedad de promociones para celebrar esta fecha. Los descuentos, que van del 10 al 18 de junio, son de hasta 30% y 6 cuotas sin interés en shoppings y comercios adheridos de todo el país. Además, utilizando la billetera Modo, se puede obtener 20% adicional.

En el sitio de e-commerce de la entidad, Tienda BNA, se encuentran productos y servicios de diferentes marcas y comercios en rubros como tecnología, electrodomésticos, hogar, trabajo, deportes, movilidad, bodegas nacionales y salud y belleza.

La entidad financiera pública recordó que también se podrán utilizar las tarjetas de débito Mastercard y Maestro Jubilados. De esta manera, se amplía el abanico de posibilidades de pago y descuentos, que además incluye al segmento de adultos mayores.

BANCO CIUDAD





Banco Ciudad lanzó descuentos de hasta 50% combinando los descuentos. Aplican hasta el 19 de junio en los principales shoppings y comercios online para compras con tarjetas de la entidad, abonando con la aplicación móvil del banco o desde la billetera virtual Modo.

Los descuentos son de hasta 20% en comercios online adheridos como John Foos, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Perfumerías Pigmento, entre otros. A la vez, hasta el 10 de junio, en shoppings como Alto Palermo, Galerías Pacífico, Dot Baires, Recoleta Mall, Palmas del Pilar y Córdoba Shopping, entre otros.

Además, a través del marketplace de esta entidad, Tienda Ciudad, los usuarios podrán financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés y tendrán descuentos en productos seleccionados. A la vez, tendrán 24 cuotas para comprar bicicletas.



BANCO SANTANDER





Banco Santander también cuenta con opciones de descuentos para esta celebración. El 14 de junio, realizará un especial "Super miércoles" en los principales shoppings y marcas del país, con descuentos del 25% en sus compras y 30% para los clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.

Además, quienes cobran su sueldo en este banco, tendrán 10% adicional sobre el total de la compra y con MODO se puede obtener otro 20% de ahorro. Todos los descuentos son acumulables y sumándolos se puede obtener hasta 60% de ahorro.

Del 12 al 18 de junio se realizará el especial Electro, con ahorro de 20% y 6 cuotas sin interés en Fravega, Musimundo y Megatone, entre otros. El 16 y 17 de junio, los clientes suscritos a Santander Women tendrán 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en Frappé, Macowens, Devre, entre otros.

BANCO MACRO



Banco Macro también se suma a la celebración. Del 8 al 10 de junio, ofrece descuentos del 20% en shoppings e indumentaria, con tope de devolución de $ 8000 por cuenta y por mes. Para los clientes Selecta, el beneficio es del 30% y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de devolución de $ 13000 por cuenta.

En Mercado Libre, del 8 al 15 de junio en productos seleccionados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard se podrá abonar en hasta 9 cuotas sin interés. Con American Express, habrá un descuento de 10% y hasta 9 cuotas sin interés. El tope de devolución es de 2000 pesos.



Con tarjetas de crédito Visa Signature y Mastercard Black Macro Selecta, los clientes del banco podrán acceder a 9 cuotas sin interés. Con tarjetas de crédito American Express Black Macro Selecta, habrá un ahorro del 20% y hasta 9 cuotas sin interés. El tope de devolución es de 4000 pesos.

A la vez, a través de la billetera Modo, entre el 9 y el 18 de junio en compras online se podrá acceder a un ahorro del 20% con tarjetas de crédito y débito Macro en tiendas online adheridas de indumentaria masculina y perfumerías. El tope de devolución es de $ 2000 por banco.

ICBC



El banco ICBC ofrecerá importantes descuentos los días 12 y 13 de junio para celebrar el Día del Padre. El ahorro en las compras a través de tarjetas de este banco es de hasta 40% y hasta 6 cuotas sin interés en shoppings y comercios seleccionados de todo el país.

Adicionalmente, los clientes de la entidad bancaria pueden obtener un ahorro del 20% abonando las compras a través de la billetera virtual Modo en los comercios adheridos. Los beneficios se aplican en más de 40 shoppings y locales de todo el país.

BANCO COMAFI



Banco Comafi también ofrece importantes descuentos para la celebración. A través de su portal virtual de compras, Tienda Comafi, desde el 5 al 11 de junio ofrecerá 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de rubros como herramientas, relojes, tecno, entre otros.

Del 11 al 16 de Junio, ofrecerá descuentos en shoppings y marcas adheridas del 35% con tarjetas de débito (tope de reintegro de $ 6000) y 20% con tarjetas de crédito (tope de reintegro $ 3000) y 3 cuotas sin interés. Además, 25% con tarjetas de crédito Comafi Unico, con tope de reintegro $4000 y 6 cuotas sin interés.

Entre las principales marcas y shoppings adheridos, se encuentran Arredo, Macowens, Devre, Unicenter, Galerías Pacifico, Patio Olmos, Las Toscanas de Canning, La Barraca Mall, Tortugas Open Mall, Boulevard Shopping, Los Gallegos, Bahía Blanca Plaza Shopping, Paseo del Jockey, Fisherton Plaza, VIlla Allende y Paseo Aldrey.

BANCO COLUMBIA



Banco Columbia también se suma a la celebración del Día del Padre. Del 12 al 18 de junio, los de la entidad tendrán descuentos del 30% en locales de Macowens, Devre y en vinotecas. En estos casos, el tope de reintegro por las compras será de 5000 pesos.

A la vez, en Juleriaque, tendrán 10% de ahorro, sin tope de reintegro, y 12 cuotas sin interés. Además, el 17 y 18 y junio tendrán 30% de descuento en restaurantes (tope de $ 3000) y el portal virtual de la entidad ofrecerá 12 cuotas sin interés entre el 12 y 18 de junio abonando con Visa y Mastercard.

MODO



La billetera virtual de los bancos ofrecerá hasta 20% de reintegro en shoppings y compras online para celebrar esta fecha especial. Los descuentos aplican para quienes realicen sus pagos a través de la plataforma de Modo o desde las aplicaciones bancarias.

La promoción es hasta el 18 de junio. Para compras en tiendas online adheridas, el reintegro es del 20%, con tope de $ 2000 por banco. Para compras en comercios de shoppings adheridos, aplica el mismo descuento, pero el máximo de devolución es de $ 4000 por transacción.

UALÁ



Para esta celebración, la billetera virtual Ualá ofrecerá a sus clientes descuentos de hasta 30% pagando con código QR. Este beneficio aplica en el rubro de perfumerías, en locales como Farmacity, Get the look y Simplicity, abonando de lunes a viernes.

En el rubro de turismo, ofrece 20% de descuento en JetSmart para rutas nacionales, utilizando el código UALA y abonando con la tarjeta de la fintech, sin tope de reintegro. En Booking, ofrece 5% de reintegro, el cual es acumulable con otras promociones.

En electrodomésticos, y sin tope de reintegro, ofrece descuentos del 15% en Macstation (todos los productos) y 10% en Samsung (celulares, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y tablets). Asimismo, usando el código INIGUALABLE y abonando con la tarjeta de la fintech, 15% en Multipoint y en Baires IT.