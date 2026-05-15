En el marco de una reforma estructural del sistema tributario argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley 27.799, conocida popularmente como Ley de Inocencia Fiscal. Reglamentada en febrero mediante el Decreto 93/2026 y la Resolución General 5820, esta herramienta marca un giro conceptual en la relación entre el fisco y el contribuyente: la presunción de inocencia fiscal como punto de partida. El Gobierno presentó el esquema bajo la idea de una inocencia fiscal orientada a facilitar la formalización de ahorros y reducir la presión burocrática sobre contribuyentes cumplidores y especialistas remarcan que no se trata de un blanqueo, una amnistía tributaria ni una inmunidad frente a fiscalizaciones futuras. El régimen modifica principalmente la carga informativa de la declaración jurada, pero no elimina las facultades de control del organismo recaudador. Por un lado, se busca simplificar el cumplimiento tributario para contribuyentes de menor complejidad patrimonial. Por otro, incentivar que parte de los dólares del colchón, ahorros mantenidos fuera del sistema financiero formal, vuelvan a circular dentro de la economía registrada. La principal diferencia respecto del régimen general del Impuesto a las Ganancias es la reducción de la información patrimonial que debe suministrar el contribuyente. En el sistema tradicional, la declaración jurada determina el impuesto a pagar y también funciona como una radiografía patrimonial. El contribuyente debe informar inmuebles, vehículos, tenencias financieras, moneda extranjera, participaciones societarias, consumos personales y variaciones patrimoniales entre el inicio y el cierre del ejercicio fiscal. Ese esquema permite que el ARCA cruce ingresos declarados con evolución patrimonial y nivel de gastos. El régimen simplificado modifica ese mecanismo. Bajo este esquema, el contribuyente valida o ajusta información que ARCA ya posee como sueldos, honorarios, jubilaciones, alquileres, dividendos, retenciones y percepciones, pero queda dispensado de presentar gran parte del detalle patrimonial y de consumo que exige el régimen tradicional. El punto central es que la simplificación alcanza la información requerida, no el cálculo del impuesto. La declaración jurada simplificada debe arrojar exactamente el mismo resultado tributario que correspondería bajo el régimen general. No reduce la carga impositiva, no crea nuevas exenciones y no modifica las alícuotas vigentes. Tampoco implica que ARCA renuncie a sus facultades de verificación ya que el organismo conserva la posibilidad de efectuar controles posteriores, requerir documentación respaldatoria y realizar cruces sistémicos de información financiera, registral y patrimonial. En otras palabras, ARCA mantiene plenamente su capacidad de revisar si el contribuyente excede los topes de ingresos brutos anuales fijados para este régimen y si los fondos declarados provienen de actividades lícitas. Los parámetros de exclusión se analizan individualmente sobre la base de las remuneraciones, jubilaciones o rentas informadas por los agentes de retención. Uno de los ejes conceptuales del nuevo esquema es la trazabilidad de las operaciones económicas. La reglamentación promueve que los movimientos patrimoniales y financieros puedan justificarse mediante operaciones registradas dentro del sistema formal: cuentas bancarias, cuentas comitentes, billeteras virtuales y plataformas reguladas. En la práctica, esto significa que el contribuyente que adhiera al régimen debe prestar especial atención a la coherencia entre ingresos declarados, movimientos bancarios, consumos y evolución patrimonial observable por ARCA a través de regímenes informativos. Esto adquiere una relevancia crítica respecto de los denominados dólares del colchón. Los especialistas advierten que este esquema simplificado no funciona como una amnistía tributaria ni permite regularizar ahorros informales. Quienes posean tenencias en moneda extranjera fuera del sistema e intenten canalizarlas en consumos o inversiones bajo este régimen simplificado, se exponen a que los cruces sistémicos de ARCA detecten inconsistencias patrimoniales inmediatas. El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país inscriptas en el Impuesto a las Ganancias. Para acceder, el contribuyente debe cumplir una serie de requisitos formales y patrimoniales establecidos por la reglamentación: Uno de los aspectos técnicos más relevantes es la forma en que se evalúan los límites patrimoniales y de ingresos. Para adherirse respecto del período fiscal 2025, la reglamentación toma como referencia determinados parámetros verificados durante los ejercicios anteriores definidos por ARCA. Entre ellos: Los especialistas remarcan que los límites deben analizarse cuidadosamente porque muchos contribuyentes pueden excederlos sin advertirlo, especialmente luego de operaciones extraordinarias como la venta de inmuebles, el rescate de inversiones, la liquidación de participaciones societarias, herencias o donaciones o bien las diferencias de valuación patrimonial producto de movimientos cambiarios. Desde la puesta en marcha del sistema, contadores y tributaristas detectaron numerosos casos de contribuyentes que ingresaron al régimen simplificado asumiendo que bastaba con aceptar la opción disponible en el portal de ARCA. Pero la adhesión implica una declaración implícita de cumplimiento de todos los parámetros exigidos por la normativa. Si posteriormente ARCA detecta que el contribuyente no reunía las condiciones requeridas, puede iniciar un procedimiento de exclusión. La situación puede originarse por múltiples motivos como ingresos superiores a los límites permitidos, patrimonio mayor al autorizado, inconsistencias registrales, movimientos financieros incompatibles con ingresos declarados, errores en valuaciones patrimoniales, omisión de activos en el exterior, incorrecta interpretación de operaciones extraordinarias. En esos casos, la exclusión no necesariamente opera de manera instantánea. La normativa prevé instancias administrativas y notificaciones al contribuyente mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Allí aparece otro problema frecuente ya que muchos contribuyentes no revisan regularmente las comunicaciones electrónicas de ARCA y pierden plazos clave para responder requerimientos o presentar descargos. Si el organismo considera que el contribuyente no cumplía las condiciones para permanecer en el régimen simplificado, puede disponer su exclusión y exigir la presentación de la declaración jurada bajo el régimen general. Eso implica reconstruir toda la información patrimonial del período: Dependiendo del caso, también pueden generarse ajustes tributarios, intereses resarcitorios, multas por incumplimientos formales, cuestionamientos sobre el origen de determinados fondos, ampliación de fiscalizaciones a otros períodos fiscales. Los especialistas remarcan que el régimen simplificado no elimina la obligación de poder justificar patrimonialmente el origen y evolución de los bienes del contribuyente. La diferencia es que esa información no se presenta inicialmente con el mismo nivel de detalle. Pero puede ser requerida posteriormente si existen inconsistencias detectadas mediante cruces informáticos o regímenes de información. En materia tributaria, la espontaneidad suele ser un elemento central para evaluar el tratamiento de un incumplimiento. Por eso, si el contribuyente detecta que ingresó erróneamente al régimen simplificado, los especialistas recomiendan corregir la situación antes de cualquier intervención formal de ARCA. La normativa permite desistir del régimen y presentar la declaración jurada bajo el esquema general. En términos prácticos, el proceso implica: La gestión puede realizarse a través de los servicios registrales habilitados por ARCA. También puede configurarse un desistimiento implícito si el contribuyente presenta directamente la declaración jurada tradicional. El contribuyente debe confeccionar la declaración jurada determinativa integral a través del servicio con clave fiscal “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”. Allí deberá detallar minuciosamente toda la información patrimonial y financiera correspondiente al período fiscal, incluyendo inmuebles, vehículos, tenencias de moneda extranjera, inversiones, cuentas bancarias, bienes en el exterior, consumos y las correspondientes variaciones patrimoniales. Si del nuevo cálculo surge impuesto adicional, deberá ingresarse junto con intereses correspondientes. Los tributaristas destacan que la rectificación voluntaria previa a una intimación suele tener consecuencias menos gravosas que una inconsistencia detectada directamente por el organismo fiscal. No existe una inmunidad automática frente a sanciones, pero la conducta espontánea históricamente constituye un factor relevante en materia administrativa y tributaria. Otro foco importante de confusión surge con la vigencia de las actualizaciones normativas del esquema. Muchos contribuyentes asumen que las condiciones de presentación del período anterior se aplican automáticamente, pero la reglamentación exige verificar anualmente si los ingresos del ejercicio fiscal no superaron los nuevos mínimos obligatorios. De registrarse desvíos o la percepción de rentas no alcanzadas por la simplificación, el sistema web modificará los requerimientos de carga de forma inmediata. La gestión se realiza mediante el servicio “Sistema Registral” de ARCA. Para verificar correctamente la situación registral, los especialistas recomiendan revisar si figura activa la caracterización correspondiente al régimen simplificado. Si esa caracterización no aparece correctamente registrada, el contribuyente podría ser considerado fuera del sistema y quedar obligado a presentar la declaración jurada bajo el régimen general. Es clave tener presente que, aunque el régimen ya se encuentra operativo, persisten varios puntos interpretativos que mantienen la discusión encendida entre profesionales tributaristas. Uno de ellos es cómo impactan las operaciones extraordinarias realizadas durante el período fiscal como pueden ser la venta de un inmueble y el cobro de una herencia, entre otras acciones. La discusión pasa por determinar si esos movimientos afectan únicamente la posibilidad de adherir en ejercicios futuros o si podrían cuestionar el encuadre del período vigente. También existen debates respecto del alcance real de la simplificación y del nivel de protección práctica que otorga frente a futuras fiscalizaciones patrimoniales. La mayoría de los especialistas coincide en que el régimen debe interpretarse como una reducción de carga administrativa y no como una relajación integral de controles fiscales. Frente a la complejidad técnica y las dudas operativas, los profesionales tributarios están sugiriendo extremar controles antes de adherirse. Es clave revisar integralmente la situación patrimonial antes de optar por el régimen, controlar ingresos, bienes y movimientos financieros de los últimos ejercicios, verificar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico, confirmar que la adhesión figure correctamente registrada, conservar documentación respaldatoria sobre origen de fondos y operaciones relevantes y, por supuesto, consultar con un contador ante cualquier operación extraordinaria. El consenso profesional es que el régimen simplificado puede resultar útil para contribuyentes con situación patrimonial ordenada y correctamente documentada, pero puede transformarse en un problema si se interpreta erróneamente como una flexibilización general del control fiscal.