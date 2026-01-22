El debate por los créditos de ANSES vuelve a la agenda parlamentaria. Un grupo de bloques opositores presentó un proyecto de ley que propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ofrecer créditos blandos destinados exclusivamente a cancelar deudas.

El tratamiento del proyecto está previsto para el inicio de las sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo de 2026.

¿Quiénes podrían solicitar los nuevos créditos de ANSES?

A diferencia de versiones anteriores, este programa amplía el universo de beneficiarios, incluyendo a sectores que hoy tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional:

Jubilados y pensionados (SIPA): aquellos que perciban hasta seis haberes mínimos.

Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y por Embarazo: titulares vigentes.

Pensiones No Contributivas ( PNC ).

Monotributistas: inscriptos en las categorías A, B, C y D .

Trabajadores registrados: con ingresos que no superen los seis salarios mínimos .

Personal de casas particulares.

Montos, tasas y condiciones: lo que tenés que saber

Si el Congreso aprueba la ley, los créditos ANSES tendrían las siguientes características técnicas:

Monto máximo: hasta $1.500.000 , con actualización según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Tasa de interés: se utilizará la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales, manteniéndose por debajo de los costos financieros de las tarjetas de crédito.

Afectación de ingresos: la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto de quien lo solicita, garantizando que el pago sea sostenible.

¿Cómo se utilizará el dinero del crédito?

Una de las novedades más importantes de este proyecto es que el préstamo no será otorgado en efectivo. El mecanismo propuesto es 100% digital a través de la web oficial de ANSES.

El solicitante indicará en el formulario de solicitud a qué entidad le debe dinero (banco, financiera o fintech) y ANSES transfiere los fondos directamente para cancelar la deuda.

Las cuotas del nuevo crédito se descontarían directamente de los haberes o asignaciones mensuales.

Cabe señalar que los créditos Anses originales fueron eliminados por el gobierno a través del decreto 421/2025. Para que vuelvan, este proyecto debe ser aprobado primero en el Congreso tras el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.