Regalos Día de la Madre: banco por banco, todos los beneficios

El domingo 17 de octubre se celebrará en la Argentina el Día de la Madre. Y como ocurre en cada año, las principales entidades financieras del país lanzaron su catálogo de promociones, descuentos y beneficios para impulsar el consumo en uno de los últimos días festivos del año.

A diferencia del año previo, en esta oportunidad habrá menores restricciones para que las familias puedan reunirse. También son menores los impedimentos en términos de movilidad, por lo que se espera mayor aforo en los shoppings y locales comerciales.

Sin embargo, y dado el significativo avance de las compras online durante los meses de confinamiento obligatorio, los bancos ofrecerán importantes promociones no solo para las compras que se realicen de forma presencial sino también para quienes prefieran hacerlas sin salir de sus casas .

BANCO NACIÓN

El Banco Nación dispuso que los días viernes 15 y sábado 16 de octubre, sus clientes podrán acceder a un 30% de descuento en shoppings seleccionados. Además, a ese benefició podrá sumársele un 20% adicional para todos aquellos que abonen con BNA + MODO. En indumentaria también habrá un 30% de descuento y 40% abonando con BNA+.

BANCO PROVINCIA

Los clientes del Banco Provincia, por su parte, podrán acceder a importantes beneficios hasta el 31 de octubre, ya que desde la entidad han impulsado descuentos y promociones para todo el Mes de la Madre .

La entidad que preside Juan Cuattromo ofrece beneficios de hasta un 20% de ahorro y 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal. Se trata de una promoción para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito y sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas. El descuento se realiza al momento de la venta.

Por otro lado, el 15 y 16 de octubre habrá un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto. Se trata de un beneficio que aplica a ventas presenciales, online y telefónicas con un tope de $ 2500 por transacción.

BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad también estará ofreciéndole a sus clientes descuentos y cuotas sin interés para la celebración del Día de la Madre. Las promociones abarcan compras de indumentaria, calzado, perfumes y cosméticos; también productos en el Programa de Puntos Ciudadmegusta! y ofertas en el market place Tienda Ciudad. Asimismo, abonando con la billetera virtual MODO, habrá descuentos en shoppings adheridos.

Durante los días 11, 12 y 13 de octubre, la entidad ofrece 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés en estas últimas, en locales y también en los e-commerce de Dexter, Moov y Stock Center.

Asimismo, para la compra de indumentaria, también brinda durante esos días un 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés, en locales de Grimoldi, Portsaid, Desiderata, Yagmour, XL y Ver, y en las tiendas on line de Grimoldi, Yagmour y Ver.

Además, el 14 y 15 de octubre ofrece un 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y 3 cuotas sin interés, para las compras en Farmacity, Get the Look, Simplicity, Farmacity.com y getthellok.com.ar.

Las compras en Tienda Ciudad ( www.tiendaciudad.com.ar ), el market place de la entidad, ofrecen una categoría especial "Mamá Tecno" con 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en productos seleccionados.

A estos beneficios se suman las ofertas del Programa de Puntos de la entidad, Ciudad megusta! ( https://www.ciudadmegusta.com.ar/ ), con un apartado especial dedicado al Día de la Madre, que ofrece accesorios, equipaje y productos de tecnología, entre otros.

Y con las tarjetas del Banco Ciudad, si los clientes de la entidad pagan a través de la billetera virtual MODO, del 14 al 17 de octubre, obtienen 20% de descuento en locales adheridos de los shoppings Galerías Pacifico, Alto Palermo, Avellaneda, Abasto, Paseo Alcorta y Patio Bullrich.

ICBC

El Banco ICBC también estará ofreciéndoles a sus clientes un catálogo de beneficios a través de ICBC Mall. El 12 y 13 de octubre, por el especial Día de la Madre, ofrecerá hasta 40% de ahorro en Gift Cards seleccionadas y 3 cuotas sin interés.

La entidad también ofrecerá beneficios en shoppings de manera presencial. El 15 y 16 de octubre, habrá descuentos de hasta un 25% con un tope de $ 3500. Los clientes Exclusive, por su parte, accederán a un 30% de descuento con un tope de $ 5000.

Los shoppings adheridos son: Bahía Blanca Plaza Shopping, Centenario Shopping, Devoto Shopping, El Solar, Fisherton, La Barraca Mall, Nordelta Centro Comercial. Palmas del Pilar, Paseo Champagnat, Paseo del Jockey, Paseo Pilar, Patio Olmos, Plaza Oeste, Recoleta Mall, Sarmiento Shopping, Terrazas de Mayo, Unicenter, Paseo La Ribera, Alto Palermo, Patio Bullrich, Alto NOA, Rosario, Ribera, Comahue, Mendoza Shopping, Córdoba Shopping, Paseo Alcorta y otros.

BBVA FRANCÉS

Los clientes de BBVA también podrán encontrar diferentes ofertas a lo largo de estas dos semanas:

El 8, 9 y 10 de octubre, hasta 10 cuotas sin interés en productos seleccionados de MercadoLibre. El 9 y 10 de octubre, 10% de descuento y 12 cuotas sin interés en Farmacia Online, acumulable con los descuentos en su web.

El 11 y 12 de octubre, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.

Del 11 al 17 de octubre, 10 cuotas sin interés en Frávega, en los productos de las categorías tecnología, electrónica, audio, electrodomésticos, cuidado personal, productos de hogar, herramientas, deportes y fitness.

Y el 17 de octubre, 40% de reintegro en Pedidos Ya por compras en un pago, con tope de $ 750 por cuenta de la plataforma.

BANCO SANTANDER

Desde el Banco Santander, por su parte, ofrecerán el 13 de octubre beneficios para toda su cartera de clientes con un especial súper miércoles Día de la Madre. Habrá un 25% de ahorro para cartera general y un 30% de ahorro para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país.

BANCO GALICIA

Entre el 14 y 15 de octubre desde el Banco Galicia estarán ofreciendo para el Día de la Madre descuentos en unas 100 marcas de indumentaria seleccionadas de todo el país. Será un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas para toda la cartera y un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas para los clientes Eminent.

La entidad también informó que en dichas fechas estará presente en 49 shoppings de todo el país con las siguientes ofertas: 10% de ahorro y hasta 3 cuotas para toda la cartea en perfumerías y joyerías; 25% de ahorro y hasta 3 cuotas para toda la cartera en indumentaria y calzado; y 30% de ahorro y hasta 3 cuotas para los clientes Eminent en indumentaria y calzado.

banco COMAFI

Para el Día de la Madre, el Banco Comafi propone las siguientes promociones:

- Del 11 al 17 de octubre, experiencias en Atrapalo: selección de experiencias (restaurantes, alojamiento, cursos, actividades) en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de Banco Comafi, y 9 cuotas para Comafi UNICO. Fan Bag: 15% en experiencias seleccionadas. Se accede al beneficio con un código de descuento.

- Del 14 al 16 de octubre, descuentos en shoppings e indumentaria : Los clientes del banco podrán acceder a un 15% y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard con Tope $ 1500. Con Comafi UNICO, 20% y 6 cuotas sin interés con tope $ 2000 en Galerías Pacífico, Recoleta Mall, Solar de la Abadía y Devoto Shopping.

- Del 14 al 16 de octubre, beneficios en perfumerías. Hasta 10% y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Banco Comafi en Juleriaque, La Parfumerie y Cortassa -sin tope de reintegro.

- Del 14 al 16 de octubre, descuentos en relojería y joyería. Hasta 25% y hasta 6 cuotas sin interés con TC en Swatch, Style Store -tope $ 2500 total promoción- y joyerías del interior.

UALÁ



La fintech fundada por Pierpaolo Barbieri también ofrece un variado catálogo de beneficios para el Día de la Madre.

- Del 11 al 17 de octubre, ofrece en Musimundo un 20% de descuento acumulable con otras promociones, en toda su web y ventas telefónicas. Tope de $ 1600 por usuario.

- El 11 y 12 de octubre, en Open Sports & Trip Store, sus clientes pueden acceder a un 20% de descuento con tope $ 2000 por transacción.

- Desde el 7 de octubre y hasta fin de mes, en Whirlpool, 10% de descuento acumulable con otras promociones, en productos seleccionados de la web la cadena.

- También hasta fin de mes, los clientes de Ualá podrán acceder a un 15% de descuento en todas las Fanbag usando el cupón INIGUALABLE (no incluye desayunos).

- El 13 y el 14 de octubre, en tanto, habrá 10% de descuento en Farmaonline, acumulable con otras promociones.

Por último, entre el 10 y el 17 de octubre, los clientes de la fintech que abonen con Mastercard Contactless también podrán acceder a un 25% de descuento en la cadena de deportes Dexter, para compras con tope de $ 800.

En esas mismas fechas también accederán a un 25% de descuento en Ver, abonando con Mastercard Contactless en comercios adheridos y tope de $ 800.