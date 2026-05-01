Con la llegada de mayo, miles de familias en Colombia comienzan a organizar reuniones, regalos y homenajes para una de las celebraciones más importantes del calendario: el Día de la Madre, una jornada dedicada a reconocer el papel fundamental de las madres en los hogares y en la sociedad. La fecha está establecida oficialmente desde la Ley 28 de 1925, que fijó esta conmemoración en el segundo domingo de mayo, tradición que se mantiene en gran parte del país. En 2026, el Día de la Madre se celebrará el domingo 10 de mayo, al coincidir con el segundo domingo del mes. Como ocurre cada año, se espera una alta actividad comercial en restaurantes, florerías, tiendas y espacios de entretenimiento, además de reuniones familiares en distintas ciudades del país. Si bien la mayoría del territorio colombiano mantiene la fecha tradicional, existe una excepción histórica: el Norte de Santander. En ese departamento, la celebración se realiza el último domingo de mayo, por lo que en 2026 será el 31 de mayo. La razón se remonta al terremoto que afectó a Cúcuta el 8 de mayo de 1875. Tras esa tragedia, la fecha fue trasladada. Durante esta jornada, muchas familias suelen reunirse en casas o restaurantes para compartir almuerzos, cenas y momentos especiales. También es común entregar flores, serenatas, cartas, chocolates o pequeños obsequios como muestra de afecto. En otros casos, quienes ya no tienen a su madre con vida aprovechan la fecha para visitar cementerios o espacios de homenaje en su memoria. El Día de la Madre es considerado uno de los eventos familiares y comerciales más relevantes de Colombia, con fuerte arraigo cultural en todas las regiones. Cada mayo, la celebración reúne tradiciones, encuentros y gestos de gratitud hacia quienes ocupan un rol central en millones de hogares.