De atender el mostrador de un banco a ser una de las mujeres más poderosas de la banca argentina

De chica siempre pasaba por el mismo banco que estaba en la esquina de su casa y se quedaba mirándolo. Espiaba por el vidrio a todos los que trabajaban adentro y se ilusionaba, en un futuro no muy lejano, con ser uno de los que estuvieran del otro lado. Su padre, conociendo este interés, le aconsejó que estudie para ser contadora pública, pero ella ya tenía una idea en su cabeza.

"Desde muy chica siempre busqué mi propio empoderamiento económico. Así que por más que podría haber estudiado y trabajado después, quería primero empezar a trabajar y fui la única de mi familia que lo hizo al revés". Quien cuenta esto es Patricia Bindi, directora de Banca Empresas de HSBC desde 2015 y una de las mujeres más relevantes de la industria financiera en el país.

Y cumplió: su primer trabajo fue en un banco. "Entré como empleada de mostrador en una sucursal cerca de mi casa. En esos años los clientes iban al mostrador y decían que querían hacer un plazo fijo y uno se lo armaba con una máquina de escribir", detalla. Del Banco Europeo para América latina pasó al Banco Roberts en 1991. Ahí ascendió hasta convertirse en gerente de sucursal con tan solo 28 años.

"Tuve la suerte de tener una mentora y sponsor que vio mi potencial. De ella me llevo varias cosas positivas, como darle una oportunidad a la gente que está con vos. Siempre me desafió, me impulsó y creo que eso lo tomé durante todos estos años con mi equipo", asegura. En 1999 HSBC adquiere el Banco Roberts y cambia de nombre. Bindi entonces asume como team leader del área de Banca Empresas, pero sentía que algo le faltaba. "A los 30 me dije a mi misma: ‘No vas a llegar a los 40 sin una carrera'".

Fue así que primero comenzó haciendo una tecnicatura. "Hacía años que no estudiaba -describe- y no sabía si iba a tener el nivel de concentración". Sin embargo, se dio cuenta que su experiencia la había provisto de herramientas sólidas a la hora de aprender. "Me ayudó el learning by doing así que después de eso automáticamente ingresé a hacer una carrera de grado", afirma le ejecutiva quien se graduó como licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de Palermo.

Pasó por varias áreas como pagos globales, cash management, comercio internacional y leasing hasta finalmente alcanzar su cargo actual. Hoy integra el Directorio local de la compañía y su labor hizo eco en otras latitudes. En 2018 fue distinguida por Financial Times entre las 100 ejecutivas del mundo que promueven la diversidad y el liderazgo femenino en el mundo. Al año siguiente Yahoo Finance UK la situó también en su ranking HERoes women role model executives.

Estos reconocimientos provienen de su trabajo como main sponsor del área de Balance de Género en HSBC desde 2017. A su vez, fue una de las ideólogas del programa Mujeres al Mundo, desarrollado por la compañía desde la Argentina y luego exportado a Uruguay y recientemente a México. "El sistema financiero es machista y nosotros queremos allanarle el camino a las mujeres que vienen pensando en crecer y quieren hacerlo. Que tengan oportunidades igual que lo hombres", resalta.

La propuesta se constituye de cuatro pilares: conectividad local e internacional, capacitación y networking, coaching y madrinazgo y los servicios financieros. "Desde marzo hasta fines de septiembre desembolsamos $ 13.000 millones en préstamos a mujeres que dirigen o gerencian empresas. Estamos empezamos a mirar los préstamos con lente de género".

A esto se le suma hacer de nexo entre ejecutivas y emprendedoras de diversos países y realizar capacitaciones. Por caso, cerraron una alianza con Endeavor para ofrecer 21 masterclass a sus clientes; por otro lado, junto a la Universidad del CEMA y Mercer crearon el programa Level Up para "ayudar a las mujeres a prepararse para dar el salto mayor con un módulo de liderazgo transformacional y otro de negocios".

Mujeres al Mundo, asegura, le permitió dar rienda suelta a sus ganas de emprender. "Me di cuenta que podía romper algunos techos que había, derribar barreras. A pesar de que en alguna oportunidad tuve gente que no confió en el proyecto, hoy esto es real". Y concluye: "Me imagino que en no mucho tiempo haya una CEO mujer en el sistema financiero".

La versión original de esta nota se publicó en el número 335 de revista Apertura.