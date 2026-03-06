Los bancos privados Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas en Uruguay. La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer, dijo que esta decisión se adoptó tras la prueba piloto de horario matutino que realizaron las instituciones bancarias con resultados positivos. Mainzer explicó que aunque Bandes no pertenece a la gremial de todas formas se incorporó a la iniciativa que probó durante la pasada durante la temporada estival. Este nuevo horario de atención al público -que fue puesto en marcha desde el 15 de diciembre pasado- busca “alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales”, con la idea de “modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores”, según un comunicado de la Asociación de Bancos Privados. “Recordemos que todos los bancos privados, desde hace muchos años, atendían en horario matutino en el interior durante todo el verano. Eso era muy bienvenido tanto por clientes como por colaboradores”, dijo Mainzer. En este sentido, la dirigente empresarial explicó que lo que se hizo fue “dar un paso más” sobre un elemento que “se viene hablando al menos desde 1992: alinear el horario bancario de atención en sucursales al horario del resto del mundo”. La idea original preveía que los bancos Santander, Scotiabank y BBVA también se sumaran a esta iniciativa. Sin embargo, estas tres instituciones financieras dieron marcha atrás, con el argumento de que este cambio originó reclamos entre los trabajadores quienes reclamaban compensaciones salariales. De esta manera, la prueba piloto que se puso en marcha durante el verano se implementó en Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes. Pasado el período estival estos cinco bancos decidieron que el matutino será el horario habitual, explicó Mainzer. Mainzer señaló que para la mayoría de los clientes no se registraron cambios porque “la mayor parte de las transacciones no se hacen en un banco, se hacen por fuera”. “Hoy tenés banca 24/7, tenés la atención telefónica, tenés autoservicio con un horario muy amplio. Entonces, esto es solamente horario de atención en sucursales y estos bancos optaron por el horario de 10 a 14 como su horario habitual”, explicó. La presidenta de la gremial indicó que en el interior del país los gobiernos departamentales, la Justicia y otras instituciones del Estado también operan en horario matutino. Esto implica, además, que los trabajadores y clientes que optaron por el cambio finalizan su jornada laboral más temprano y, para personas con hijos en edad escolar, “una cosa es llegar a tu casa a las 5 de la tarde y otra es llegar a las 8 de la noche”.