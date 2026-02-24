Tras la reciente ola de violencia en Jalisco y estados vecinos, los principales bancos del país anunciaron cierres temporales, reducciones de horario y reaperturas escalonadas para proteger a clientes y personal. Si encontraste las oficinas de bancos como el BBVA, Santander, HSBC, Banorte, entre otros, está es la razón. La jornada de violencia que derivó en bloqueos, incendios y suspensión de actividades en Jalisco y otros estados del occidente del país provocó que los principales bancos activaran protocolos de emergencia. En medio de un ambiente de incertidumbre y con clases, comercios y servicios detenidos, las bancas ajustaron operaciones para salvaguardar a su personal y usuarios. Aunque este martes 24 de febrero varias instituciones anunciaron el restablecimiento parcial o total de sus servicios, el lunes estuvo marcado por cierres masivos, reducciones de horario y alertas operativas, especialmente en Jalisco, Michoacán, Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, Nayarit y Tamaulipas. Banorte informó que sus decisiones operativas se tomaron “con prioridad en la seguridad y bienestar de nuestros clientes, colaboradores y proveedores”. Las sucursales de Jalisco y Michoacán permanecieron cerradas durante el lunes 23, mientras que en otros estados el servicio arrancó de manera limitada: “el servicio de algunas sucursales comenzará a partir de las 11:00 a.m.”, señaló la institución. Para hoy martes 24 de febrero, la banca anunció la reanudación completa de sus actividades: “A partir de mañana 24 de febrero 2026, nuestras sucursales ubicadas en Jalisco, Michoacán, Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, Nayarit y Reynosa retomarán su operación en horario habitual”. Además, recomendaron el uso de canales digitales: “Nuestros clientes pueden realizar sus operaciones a través de Banorte Móvil, Banca en Línea y Centro de Contacto”. BBVA fue una de las instituciones que aplicó cierres más amplios durante el lunes. En un comunicado indicaron: “todas nuestras sucursales de Jalisco y algunas en los estados de Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas permanecerán cerradas”. La medida se aplicó “con el fin de salvaguardar la seguridad de nuestro personal y de nuestros clientes”, mientras que en el resto del país se operó con normalidad. Para este martes 24 de febrero, el banco BBVA México detalló una reapertura generalizada, aunque con excepciones en Michoacán. “Reanudaremos el servicio en nuestras sucursales, excepto las siguientes del estado de Michoacán: Tepalcatepec, Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Jiquilpan, Huetamo de Núñez y Zinapecuaro”. BBVA adelantó que cualquier cambio adicional será informado “a través de nuestras cuentas oficiales”. Santander anunció una normalización casi total de sus servicios a partir del martes. En su aviso destacaron: “Te informamos que todas nuestras sucursales en Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit estarán operando normalmente a partir de este martes 24 de febrero”. La institución también impulsó el uso de sus servicios digitales para evitar traslados innecesarios: “Te invitamos también a usar nuestra banca en línea y nuestra App para todas tus operaciones sin tener que ir a sucursal”. El comunicado cerró con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por tu comprensión”. Por otro lado, HSBC aplicó cierres en Jalisco, Michoacán y Nayarit durante el lunes 23 debido a la situación de riesgo. Según su comunicado, “nuestras sucursales y módulos de Jalisco, Michoacán y Nayarit no darán servicio el día de hoy lunes 23 de febrero”. En contraste, algunas sucursales en otros estados iniciaron operaciones con retraso: “comenzarán su servicio a partir de las 11:00 a.m.”, detallaron. Cabe aclarar que este martes 24 de febrero, el banco HSBC confirmó que “todas nuestras sucursales y módulos del país operarán con normalidad”, con una única excepción: “Solo la sucursal 161, El Grullo, Jalisco, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”. Al igual que otras bancas, invitaron al uso de herramientas digitales: “Les invitamos a usar su App HSBC MX o Banca por Internet”.