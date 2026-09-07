Cumbre de finanzas: hay respaldo al rumbo oficial, aunque la economía real genera dudas todavía
En la Convención del IAEF predominó el respaldo al equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la apertura al mundo. Sin embargo, empresarios y referentes financieros advirtieron por la caída del consumo, la falta de crédito y la pérdida de empresas
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 7 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.