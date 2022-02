Cuentas bimonetarias: qué hará BCRA para atraer a los turistas

El proyecto para que los dólares de los turistas pudieran engrosar las reservas no tardó en naufragar . Tres meses después que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciara la creación de las cuentas bimonetarias para que quienes visiten el país pudieran liquidar sus dólares al valor del dólar MEP, entre los bancos no se registran aperturas de cuentas ni consultas por parte de los turistas .

A fines de octubre pasado, cuando el Directorio de la autoridad monetaria dispuso la medida que autorizaba a las entidades financieras a que abrieran cajas de ahorro a nombre de personas residentes en el exterior, desde el Gobierno llegaron a estimar que con ella se podría capturar una parte de los u$s 5000 a u$s 6000 millones que cada año ingresan por turismo . Sin embargo, nada de eso ocurrió.

Desde las entidades no tardaron en presentar sus reparos sobre la efectividad de la medida . Las consideraban un trámite engorroso y que no presentaba beneficios relevantes para un turista que vinieran a visitar el país tan solo unos días.

Las dudas se transformaron luego en inacción. Los bancos ni siquiera ofrecieron las cuentas bimonetarias. " No tenemos disponible el producto, no es obligatorio ", explican desde una entidad un mes después de que el BCRA dispusiera esta medida. "Es un engorro, no son obligatorias y no vemos el negocio. Nos representa más gasto en implementarlas que la demanda real ", agregan ahora.

"Quedó en stand by, la norma no obliga a los bancos a implementarlas, por lo que no se avanzó por el momento ", coinciden desde otra entidad.

Según pudo saber El Cronista, en el Banco Nación sí están disponibles las cuentas bimonetarias para turistas . Sin embargo, al día de hoy, no se habían registrado aún aperturas de cuentas.

Pese a que el proyecto naufragó hasta ahora, desde el Banco Central no tienen prevista ninguna mejora ni adaptación de modo de reimpulsarlo . "No hay nada en estudio", dicen puertas adentro de la entidad que preside Miguel Pesce. "Está en los bancos la posibilidad de ofrecerlas", remarcan.

Contraste

Esta decisión del BCRA contrasta con el impulso inicial que se había buscado para la medida. A principios de noviembre, de hecho, Pesce se había reunido con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, y con cámaras de bancos y turismo del país para ello.

Según informó en ese momento el Central a través de un comunicado, la reunión había tenido por objetivo que se faciliten los mecanismos para que los turistas accedan a un paquete bancario con todos los beneficios inherentes, como el uso de los medios electrónicos de pago .

Durante aquel encuentro, Pesce había incluso destacado las ventajas de la medida. "La intención es que las y los turistas extranjeros no requieran el uso de dinero en efectivo", argumentó.