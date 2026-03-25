El estallido de la guerra en Medio Oriente provocó una disparada del precio del crudo, lo cual favoreció a los papeles de Oil & Gas. En cambio, los demás sectores operen con caídas en lo que va del año. La duración del conflicto bélico será clave para determinar el futuro de los activos financieros locales, en particular a la renta variable. Luego del rally, ¿en qué acciones ven oportunidades los analistas? A causa de la guerra, en el mercado de acciones local se está produciendo una grieta entre aquellos papeles que se están beneficiando del conflicto bélico y de aquellos que no. En lo que va del año, el S&P Merval en dólares (CCL) cae 7,2%. Tal merma implica un promedio entre acciones que les esta yendo bien y otros papeles que están teniendo un mal año, explicando la grieta. Las acciones que se benefician del rally del crudo como YPF y Vista registran subas de 16% y 48% en lo que va del año. En segunda instancia, casos como TGS muestran avances de 4,5%, mientas que Pampa opera a la baja en lo que va del 2026, aunque con una merma de 5%, menos respecto de la caída que se evidencia en el S&P Merval. En cambio, los papeles que no están relacionados ni beneficiados por el rally del petróleo, están operando con fuertes pérdidas. En ese sentido, acciones como Globant evidencian bajas de 32% en el año, seguido por Grupo Supervielle que cae 31%, BBVA Argentina (-26%), Banco Macro (-25%), Loma Negra (-24%), Grupo Financiero Galicia (-20%) y Mercad Libre (-19%), entre otros. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, explicó que los distintos drivers afectan a las acciones locales de manera desigual. “El shock geopolítico empuja al alza el precio del petróleo y beneficia directamente a las compañías de Oil & Gas, mientras que los bancos quedan más expuestos a un contexto de mayor incertidumbre, tasas altas y menor apetito por riesgo sumado a la alta mora que está sufriendo Argentina”, explicó. Los analistas ya venían recomendando desde hace tiempo el posicionamiento en acciones de Oil & Gas debido a que el fuerte crecimiento de Vaca Muerta podría potenciar a compañías que se dediquen a tal explotación. En ese sentido, ha venido siendo una constante en los últimos meses la recomendación de posicionamiento en acciones de Oil & Gas y una menor exposición a bancarias y otros sectores dentro del panel de acciones local. A su vez, el fuerte rally del petróleo a partir de la guerra no hizo más que exacerbar tal dinámica que ya se venía dando antes del inicio del conflicto bélico. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que más allá de los fundamentos macro, el contexto internacional y la volatilidad de los mercados pesa sobre la renta variable argentina. En ese sentido, agregó que, en materia de fundamentos, el sector energético ya era el más atractivo previo al estallido de la guerra, y en el contexto actual, pese a no estar exento de volatilidad, surge como el gran beneficiado. “Se destaca naturalmente en el espacio de equity al sector energético, con una gran performance, en especial de Vista, con el escenario para YPF teniendo como principal duda qué tanto de la suba del petróleo trasladará al surtidor, considerando lo dicho sobre la inflación”, indicó. Los analistas de IEB explicaron que la permanencia del conflicto bélico en Medio Oriente continuó marcando el ritmo para la renta variable global. “Los continuos ataques entre los países involucrados no hacen más que incrementar las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la duración verdadera de los enfrentamientos, llevando a los inversores a reducir su el riesgo de los portafolios de manera de atenuar posibles impactos futuros sobre la economía mundial”, indicaron. En esa línea, coincidieron en que, al observar la dinámica sectorial de las acciones argentinas, continúa siendo destacable el desempeño de las compañías de Oil & Gas y Reguladas. “Los mayores precios internacionales de crudo dan lugar un precio realizado más elevado para las compañías de dicho sector, mientras que los fundamentos sólidos y ajustes tarifarios en línea con la inflación favorecen notablemente a las compañías reguladas. En línea con estas últimas, es destacable el segmento de distribución de gas. El cual se ha beneficiado de consecutivos incrementos tarifarios durante los últimos dos años, dando lugar a una adecuación de las mismas y normalización significativa de los balances”, afirmaron. Cuando se acorta el periodo de análisis, la grieta entre acciones que se benefician del rally del crudo y aquellas que no, se resalta aun mas. El conflicto bélico en Medio Oriente está por cumplir un mes. Desde entonces, Vista subió 22%, mientras que YPF ganó 9%, TGS subió 6,5% y Pmapa avanzó 1,3%. En cambio, en ese mismo periodo los bancos son los que más sufrieron. Banco Macro bajó 27%, mientras que Grupo Supervielle perdió 26% y BBVA Argentina cayó 22%. En menor medida, Grupo Financiero Galicia bajó 13,5%. Otros papeles que han operado a la baja durante este periodo son Mercado Libre, con una merma de 18% y Corporación América, que bajó 17% en el ultimo mes. Los analistas de Sailing Inversiones entienden que, en un contexto internacional más incierto, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y mayor volatilidad en los mercados globales, los sectores más vulnerables dentro del mercado argentino son aquellos con mayor volatilidad. En particular, destacaron las acciones bancarias, las cuales suelen amplificar los movimientos del mercado y, en escenarios de mayor aversión al riesgo, tienden a mostrar correcciones más profundas. “Esto se debe a que su valuación está muy ligada al ciclo económico y a la dinámica del crédito, por lo que cualquier deterioro en el apetito por riesgo global o en las expectativas de crecimiento impacta primero en ese segmento”, detallaron. En contraste, desde Sailing Inversiones ven con mejores perspectivas relativas en el sector energético, especialmente en compañías vinculadas a oil & gas. “En un escenario donde los conflictos geopolíticos tienden a sostener o incluso presionar al alza el precio del petróleo, más aun si corre riesgo la oferta de petróleo, estas empresas cuentan con un respaldo adicional desde el frente de los fundamentals. Dentro de ese grupo, nuestras preferidas continúan siendo Vista e YPF, compañías que combinan exposición directa a la producción de hidrocarburos con un fuerte potencial de crecimiento en Vaca Muerta”, indicaron. El S&P Merval en dólares estuvo más alineado a la tendencia que se ha registrado en los principales índices accionarios en Wall Street. Si bien la ponderación del sector de Oil & Gas es importante en la bolsa local, la tendencia de la bolsa local ha acompañado a la del S&P 500, el cual registra una perdida de 4,5% en 2026, similar a la caída del índice accionario de la bolsa porteña. Los analistas de Baires Asset Management consideraron que parte del ajuste responde a toma de ganancias luego del fuerte rally del año pasado, pero también refleja una mayor correlación con la volatilidad de Wall Street y el contexto global de tasas altas. Dentro del mercado local, desde Baires Asset Management destacaron que el sector financiero aparece entre los más sensibles a este escenario. “Los bancos lideraron gran parte de la suba del último año y suelen amplificar los movimientos del mercado cuando aumenta la aversión al riesgo. En ese sentido, entidades como Galicia o Supervielle podrían continuar mostrando volatilidad en el corto plazo”, indicaron. Por el contrario, resaltaron que el sector energético sigue mostrando fundamentos más sólidos. “El crecimiento estructural de Vaca Muerta y la mayor producción de petróleo y gas continúan sosteniendo las perspectivas del sector”, afirmaron En términos de posicionamiento, desde Baires Asset Management entienden que compañías como Vista, YPF, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur siguen apareciendo como algunas de las historias más atractivas del mercado argentino, combinando crecimiento en producción y generación de caja en dólares. “Tras el fuerte rally de los últimos años, el mercado argentino parece entrar en una etapa más selectiva, donde las oportunidades comienzan a concentrarse en compañías con fundamentos sólidos y exposición exportadora”, dijeron desde la compañía. Hay una famosa estrategia financiera en el mercado local que es comprar las acciones perdedoras y vender las acciones ganadoras. Es decir, luego de importantes movimientos en el mercado de acciones, los inversores recalibran sus portafolios ponderando los papeles con mayores bajas y sub ponderando acciones con mayores ganancias. De alguna manera, lo que busca llevar a cabo aquel que aplica esta estrategia es realizar una rotación desde los ganadores hacia los perdedores, esperando que la tendencia en general del mercado se recalibre nuevamente. Si bien los fundamentals de Argentina siguen siendo a favor del sector energético a partir de la explotación de Vaca Muerta y el rally del petróleo, los analistas también ven posibilidades de que otros papeles tengan una mejor performance hacia adelante. Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz, coincide en que actualmente existe una brecha de precios entre acciones de distintos sectores que se amplía a medida que el consenso de una guerra rápida y un retorno a un escenario de Brent a u$s 60 a u$s 70 se evapora. Bajo este panorama, Fernández ve valor también en acciones fuera del sector de Oil & Gas, aunque para aquellos perfiles más arriesgados. “Para quienes confían en el plan macroeconómico de Argentina y están dispuestos a mirar el largo plazo, una rotación hacia historias fuera de petróleo y gas hace sentido. En este sentido, nos gustan TXAR como apuesta de “deep value”, CEPU por el favorable impacto que esperamos tenga la reforma eléctrica en sus resultados operativos y ECOG por su potencial de dividendos”, dijo el director de research corporativo de Balanz. Por su parte, y mirando más allá del corto plazo, Waitzel remarcó que ve valor en empezar a arbitrar gradualmente. “Si Argentina logra consolidar un proceso de normalización macro y, sobre todo, de expansión del crédito, el sector bancario tiene un potencial de recuperación significativo desde niveles todavía deprimidos. En contrapartida, las petroleras hoy están capturando un escenario de precios del crudo que luce difícil de sostener en el tiempo. A medida que ese factor se modere, es esperable una corrección en valuaciones”, consideró. Una de las variables clave que terminará condicionando a los activos financieros argentinos es la duración del conflicto bélico. De perdurar la guerra, es esperable que el precio del petróleo se mantenga alto por más tiempo. Si ello ocurre, la dinámica que se viene evidenciando en los papeles argentinos pueda permanecer por más tiempo. Bajo ese contexto, las acciones de Oil & Gas locales podrían verse favorecidas aun más en las próximas semanas. Los analistas de Adcap Grupo Financiero consideraron que, el rally del petróleo representa un shock positivo (aunque no inmediato) para las compañías argentinas del sector energético, tales como Vista YPF y Pampa. “Si las tensiones se prolongan durante varias semanas o más —lo que sigue siendo nuestro escenario base—, el impacto sobre el Brent debería comenzar a trasladarse de manera más decisiva a los flujos de caja de las empresas de exploración y producción (E&P) y al desempeño de sus acciones”, detallaron. Desde Adcap Grupo Financiero encuentran a Vista como la mejor posicionada en este contexto, marcando como precio objetivo a los u$s 84, es decir, una ganancia de 34% desde los valores actuales. “Vista es la compañía con mayor exposición directa a la suba del precio del petróleo y con opcionalidad de exportación. Sin embargo, la producción del trimestre está en gran parte vendida contractualmente. Esto implica que el beneficio se materializa con cierto rezago más que de forma inmediata, pero Vista sigue siendo la mayor beneficiada si el Brent se mantiene elevado durante el mes o por más tiempo”, dijeron. En segundo lugar, destacan a YPF, la cual ubican con precio de u$s 50 como objetivo, es decir, una suba de 35% y Pampa, con un objetivo de u$s 120, marcando una ganancia de 52% desde los valores actuales. “YPF se beneficia de mayores precios en el segmento upstream, pero no puede trasladar completamente de inmediato el aumento del crudo, ya que los precios de los combustibles en el mercado doméstico siguen una fórmula de promedio móvil. Pampa tiene la mayor parte de su producción de petróleo de 2026 cubierta con coberturas (hedges) en torno a USD 66 por barril, por lo que el potencial directo de suba ante un aumento del Brent está limitado”, comentaron. Franco indicó que sigue viendo potencial en YPF y Vista, dos de sus acciones recomendadas, a la vez que agregó otros papeles con potencial alcista. “Dentro de energía, pero en otro segmento, destacamos a TGS dado que, además de su rol como servicios, tiene varios proyectos asociados al gas. También remarcamos el valor que vemos en Central Puerto (CEPU) en materia de upside ante un escenario base que comprende mayor desregulación y demanda desde el sector minero al mediano plazo”, afirmó. Finalmente, en materia de estrategia y cartera, desde IEB tienen una sobre ponderación en el sector Oil & Gas (40%) por medio de YPF (YPFD), Pampa Energía (PAMP) y Vista Energy (VIST). A su vez, recomiendan el sector Regulado (25%) a través de EcoGas (ECOG), Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Central Puerto (CEPU), MetroGas (METR) y Transener (TRAN).