Cuál es la nueva estrategia del BCRA con el dólar

En las últimas nueve ruedas, el Banco Central sumó u$s 682 millones de compras en el mercado de cambios. El monto es similar al que había gastado en las nueve ruedas previas a las elecciones presidenciales en sus intervenciones en el dólar financiero, para que el MEP no suba tanto y no contagie al blue.

Incluso, crecieron fuerte las operaciones de yuanes en el spot: los u$s 26 millones operados en la rueda equivalen a u$s 500 millones mensualizados y contrastan con los u$s 5 millones promedio diario de la segunda quincena de octubre.

Acumular reservas

La apuesta del BCRA parecería ir más por el lado de acumular reservas antes que ponerse al día con los importadores. "Sin acumulación de reservas, el desdoblamiento cambiario corre el riesgo de no resultar en una convergencia gradual al equilibrio sino en una continuidad de los desequilibrios actuales y mayor deterioro de la macro".

"Esto desembocaría en una reestructuración de la deuda soberana en dólares en algún momento de 2024/2025 y un eventual plan de estabilización de shock, quizás cerca de las elecciones de medio término", vaticina un informa de la consultora 1816.

El termómetro de cómo están las reservas y si el Central suma o no más divisas es uno de los factores para que los inversores decidan si dolarizar o no sus carteras.

Pago al FMI

Luego de que el gobierno realizara el pago de u$s 2.600 millones al FMI, cayeron las reservas internacionales u$s 2.751 millones hasta los u$s 21.861 millones, el menor nivel de reservas brutas desde 2006. El pago se realizó con un mix de DEGs y yuanes provistos a través de la activación del segundo tramo del swap chino.

Desde Delphos Investment alertan que el gobierno debe realizar otro pago de aproximadamente u$s 800 millones de intereses al FMI en los próximos días.

Este nuevo giro podría llevar a las reservas brutas cerca de los u$s 21.000 millones mientras que las netas continúan negativas en torno a los u$s -10.500 millones, faltando menos de tres semanas para el balotaje.