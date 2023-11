Dólar blue, MEP o cripto: ¿cuál es el más barato hoy?

La baja en la cotización de todos los dólares alternativos provocó la duda entre los ahorristas de cuál está más barato hoy para comprar, si el blue, el MEP o el cripto.

En primer lugar, hay que ver si el dinero que el ahorrista tiene que invertir está declarado o no, porque la compra de dólar MEP involucra tener pesos en blanco.

Mercado Pago y Cuenta DNI: revelan un dato clave sobre los usuarios

El dólar oficial del día después: las tres opciones que maneja el Gobierno tras el balotaje

Dólares para todos

El dólar MEP en $ 860 se puede comprar únicamente con dinero en blanco, declarado, que se tenga en la caja de ahorros, ya que se lo debe transferir desde ahí a la sociedad de bolsa o al banco para hacer la transacción.

Hay quienes depositan en su cuenta dinero que tienen no declarado para hacerlo, y la AFIP está en alerta por esos casos. Además, para comprar este dólar en la Bolsa no se debe haber comprado el cupo mensual de u$s 200 de dólar ahorro a $ 731 en los últimos 90 días ni se podrá hacer por los próximos tres meses.

Condiciones

Aparte, no se debe haber pedido ningún tipo de subsidio a los servicios públicos para poder hacerse de este dólar MEP. El otro punto es que se le debe agregar la comisión, que por lo general es el 1% por la compra del bono y el otro 1% por la venta de ese bono.

El dólar cripto, en $ 875, está al mismo valor que el MEP entonces si se le suma las comisiones. El tema es que para hacerse de los billetes físicos también hay comisiones, que oscilan entre el 2 y el 3%, de acuerdo al tipo de cliente y al monto operado.

Mundo blue

El blue, en $ 920, es el único que no tiene comisiones, pero el precio de referencia que se da es el de los grandes corredores de cambio. Las cuevas, cuando se lo compran, le ponen al menos $ 10 de diferencia, por lo que lo venden a $ 930 a sus mejores clientes y a $ 940 a los novatos. Los arbolitos que le compran a las cuevas lo venden en $ 950, ya que todos quieren comisionar. Porque de eso viven.

El dólar cripto, en $ 875, está al mismo valor que el MEP entonces si se le suma las comisiones. El tema es que para hacerse de los billetes físicos también hay comisiones, que oscilan entre el 2 y el 3%, de acuerdo al tipo de cliente y al monto operado.

De ahí que muchos entonces se arman su propio dólar amigo. Buscan alguien que necesite vender dólares si uno quiere comprar, o viceversa, y se hacer el precio intermedio entre la punta compradora y la vendedora.