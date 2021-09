Cuál es la "falacia del costo hundido" que puede arruinar tu economía y cómo evitarla

Manejar las finanzas personales puede ser muy confuso y hasta dar miedo, y los conocimientos necesarios para hacerlo con éxito no suelen adquirirse rápida o fácilmente. No es raro caer en inversiones que no funcionan y perder todo el dinero invertido.

En los medios y en las redes circulan historias de éxito como es el caso de Bill Gates, Waren Buffett, Jeff Bezos o Elon Musk, quienes lograron que sus compañías muevan cifras millonarias y se convirtieron en los hombres más ricos del mundo.

Sin embargo, muchas compañías no llegan a sobrevivir ni siquiera cinco años, y todo el dinero invertido termina perdido en el abismo . También hay otra clase de inversiones que pueden hacer que uno pierda millones: invertir en una carrera, en una casa, o incluso en un viaje.

QUÉ ES LA FALACIA DEL COSTO HUNDIDO

Reconocer el fracaso y admitirlo suele ser muy difícil, y esto sólo provoca que uno se hunda más todavía en ese pozo financiero del que parece no haber salida. Está trampa es conocida por muchos economistas como "la falacia del costo hundido" o "la falacia de las pérdidas irrecuperables": hace que una persona siga intentando recuperar lo perdido, aunque no sea racional.

CÓMO FUNCIONA LA FALACIA DEL COSTO HUNDIDO

La mejor forma de explicarlo, es mediante un ejemplo, como el caso de Spencer Christian, presentador de un programa televisivo estadounidense y autor del libro "Apuestas tu Vida". En el programa "The Why Factor", de la BBC, Christian contó cómo fue el momento en que abrió sus ojos.

" Una mañana me despertó una llamada de un agente del FBI, que me dijo que la agencia me había estado investigando durante un año por posible fraude bancario debido a actividades sospechosas ", dijo Christian. Lo investigaban por sus frecuentes retiros y depósitos de grandes sumas de dinero. ¿La razón? Era adicto al juego.

La llamada actúa como una alerta roja que indicaba que él debía dejar de jugar. Sin embargo, el autor siguió apostando, porque, como él lo explica, "quería revertir las pérdidas" . Fue en ese momento cuando cayó en la falacia del costo hundido, ya que nunca recuperó el dinero perdido y las pérdidas escalaron a cerca de u$s 3,5 millones.

Wandi Bruine de Bruin, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, lo explica de la siguiente manera : uno está en un restaurante y se pide un postre, pero cuando llega se da cuenta de que, después de dos bocados, ya no puede comer más. Si la persona lo come igual, con la justificación de que ya lo pidió, entonces está tomando decisión con un sesgo económico. En cambio, si no lo come, está logrando desprenderse de ese "costo hundido".

CÓMO FRENAR LA FALACIA DEL COSTO HUNDIDO

Según Wandi Bruine de Bruin, " la clave está en discernir cuándo un compromiso puede terminar en algo bueno o cuando nos lleva a que las cosas vayan de mal en peor ". También, la experiencia es un factor que contribuye a tomar mejores decisiones y a enfrentar las pérdidas.

" La vida es muy corta para seguir invirtiendo en algo que no te hace feliz ", dice Bruin, y concluye diciendo que, siempre, antes de invertir dinero en cualquier cosa, hay que preguntarse a uno mismo: "¿cuánto más estoy dispuesto a perder?".

RECUPERARSE DE UNA PÉRDIDA: ALGUNOS TIPS DE AHORRO