Alerta reservas: sólo 0,4% de los pesos tiene respaldo en dólares, el menor nivel en 11 años

Cada vez son menos los pesos respaldados por reservas del Banco Central (BCRA) . La fuerte emisión monetaria de los últimos dos años, sumada a la pérdida de reservas, han provocado que solo el 0,4% del total de pesos en el sistema estén respaldados por dólares en las arcas del Central, lo que provocó un notable deterioro en la hoja de balance de la autoridad monetaria .

El Central viene perdiendo activos, ya que sus reservas cayeron fuertemente. Del lado de los pasivos, el Central no solo imprimió pesos, sino que además emitió pasivos monetarios que devengan un 38% (ahora 40%) de interés, lo cual provocó un crecimiento notable del pasivo.

Durante 2021, el BCRA imprimió $ 1,6 billones. Además, esterilizó esa emisión vía Leliq y pases, haciendo que el stock total de pasivos remunerados ascienda a $ 4,6 billones en la actualidad, un 62% más los niveles que exhibía cuando comenzó el año pasado. Por el lado de los activos, las reservas se desplomaron y actualmente se ubican en niveles críticos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) calcularon que, con el pago de intereses al FMI por u$s 369 millones realizado el viernes pasado, las reservas netas se hundieron a los mínimos desde comienzos de 2016.

"Según nuestro cálculo más ácido, las reservas netas habrían cerrado la semana en - u$s 196 millones, pasando a terreno negativo por primera vez desde los inicios de la administración Macri, que había revertido una posición negativa del orden de u$s 3000 millones heredada del segundo mandato de CFK ", dijeron.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, afirmó que si se consideran los últimos pagos efectuados las reservas internacionales netas (RIN) se encuentran en la zona de u$s 400 millones, el menor monto desde al menos 2011.



Además, advierte que cada vez es menor la cantidad de pesos que tienen cobertura contra reservas de libre disponibilidad, un aspecto que podría incentivar a los argentinos a dolarizarse más rápidamente en un marco de alta inflación e incertidumbre política y económica.

"Las reservas se ubican en un nivel crítico en un contexto en el cual los agregados monetarios siguen creciendo sensiblemente. Una medida que muestra esta dinámica es la relación entre las reservas internacionales y el M3 privado, que viene en caída libre desde las elecciones PASO de 2019. Hoy en día, el ratio se ubica en 0,4%, lo que es la menor cifra en al menos los últimos 11 años", dijo Persichini.

Emiliano Anselmi, líder de macroeconomía de PPI, remarca que hay muchos pesos en la economía.

"Si bien no estamos en un esquema de convertibilidad y en el que no debe haber un ratio de cobertura de 1 a 1, sí queda claro que hay muchos pesos en la economía. Si se toma la base monetaria y los pasivos remunerados medidos en dólar, el total de pasivos del BCRA es de u$s 84.000 millones. Dado que las reservas están en -u$s 200 millones, el patrimonio neto del Central es negativo en unos u$s 84.200 millones", dijo.

El líder de macroeconomía de PPI alerta que a este dólar, el exceso de pesos es muy alto y que la cantidad de pesos se puede ir tanto a dólar (devaluación) como a bienes (inflación)

" Ese ratio refleja que a este tipo de cambio hay muchos pesos y eso va a dólar o inflación. El esquema solo funciona porque estamos en cepo ya que no tiene contra que reservas ir. La gran cantidad de pesos va contra la brecha o contra a inflación ", dijo.

Actualmente la base monetaria suma $ 3,88 billones. En el último mes del 2021 el BCRA emitió $ 685.000 millones y la asistencia monetaria al Tesoro finalizó el año pasado con un 75% de emisión monetaria y 25% vía financiamiento en el mercado de capitales.

Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS, afirmó que a medida que las necesidades del Tesoro en pesos fueron en aumento durante 2020 y 2021, el financiamiento monetario del BCRA fue históricamente alto, incrementándose así sustancialmente la cantidad de pesos en la economía.

Es también por ello que el economista considera clave que el Central logre acumular reservas en los próximos meses.