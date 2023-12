Crece la venta de reservas del BCRA: el rojo en diciembre supera los u$s 200 millones

El Banco Central tuvo que vender dólares de sus reservas internacionales por cuarta jornada consecutiva para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambio, con lo cual amplió el saldo negativo, mientras los exportadores esperan el cambio de Gobierno y las primeras medidas oficiales.

El Central terminó la jornada de este martes con un saldo negativo de u$s 24 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, en las primeras tres ruedas de diciembre acumula ventas netas por u$s 216 millones y el resultado negativo del año supera los u$s 1800 millones.

Las ventas de reservas se registraron en una jornada en la que se operaron apenas u$s 196,3 millones de contado y la autoridad monetaria dispuso un incremento de $ 0,65 para el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista, que avanzó a $ 363,10 para mantener así el ritmo de devaluación diaria.