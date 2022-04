Comprar dólares más baratos: se renueva el cupo pero hay un precio más bajo en el mercado

Cada mes, los ahorristas esperan con ansias que se renueve el cupo de u$s 200 para acceder a dólares al precio más bajo del mercado . Sin embargo, este viernes quienes busquen refugio en la divisa norteamericana se encontrarán con que el dólar solidario ya no es la cotización más baja , aunque eso no necesariamente implica que no sea la opción más conveniente.

El dólar solidario se vende hoy a $ 191,40 en las pantallas del Banco Nación. En el promedio de las entidades, se ubica algunos centavos por encima de los $ 192. Esto implica que quienes compren dólares en los bancos pagarán unos $ 8 menos por cada uno de ellos respecto al precio que abonarían a través del mercado informal , dado que el dólar blue hoy se ubica en $ 200 .

El dólar blue volvió a caer y cerró marzo con una baja de $ 11



Pero a contramano de lo que suele ocurrir, el dólar solidario dejó de ser la cotización más baja del mercado . Es que de la mano del acuerdo con el FMI que alcanzó el Gobierno, las presiones cambiarias se redujeron y las cotizaciones financieras se desplomaron hasta niveles de $ 190 .

El dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) cayeron con fuerza desde sus máximos de enero e inician abril en la zona de $ 190 a $ 191. Esto implica que quienes se dolaricen a través de la Bolsa encontrarán una cotización más baja que aquella que vean quienes acudan a los bancos . Pero a ello deberán sumarle la comisión, que suele rondar el 0,5%.

No obstante, quienes opten por comprar divisas en las entidades podrán solicitar la devolución del 35% retenido en concepto del impuesto a las ganancias o de bienes personales.

La contracara de eso es que el límite es de u$s 200 y que para acceder a dólares a través del mercado oficial de cambios es necesario no haber comprado divisas en la Bolsa en los 90 días previos ni se podrá hacerlo en los 90 días siguientes.

En lo que respecta a la devolución, también debe contemplarse que la misma recién se efectuaría en abril o mayo del año que viene, por lo que el poder adquisitivo del monto reintegrado se terminará licuando por la inflación.

Otro MILLÓN

Aun con todos esos factores que desinflan la demanda, l a cantidad de ahorristas que cada mes utiliza su cupo de dólar ahorro viene mostrando un repunte en los últimos meses .