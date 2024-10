Cómo levantar el cepo sin sacrificar reservas: la clave que revela este informe

Mientras la brecha cambiaria se achica al 20%, la inflación baja y el riesgo país cae cerca de los 1100 puntos ayudado por una coyuntura externa favorable, la gran pregunta es cuándo el Gobierno de Javier Milei tomará la decisión de levantar el cepo cambiario .

El Presidente aseguró este martes que "la apertura del cepo está más cerca de lo que imaginan, y si me ponen la plata lo abro hoy", aunque aclaró que "hay apertura de cepo con plata y apertura de cepo sin plata".

En este sentido, un informe de la consultora Delphos Investment analiza las implicancias de la brecha y las medidas que podrían aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

Para los especialistas de la consultora, la finalización del impuesto PAIS en diciembre abre una ventana de oportunidad para avanzar con la unificación de los diferentes tipos de cambio (exportador, importador, tarjeta, etc.) sin comprometer la acumulación de reservas.

Cómo levantar el cepo sin sacrificar reservas, según Delphos

"La actual brecha en torno al 20% es un ingrediente muy importante de una eventual unificación de los flujos de turismo y exportaciones en el mercado oficial ", plantea la consultora en su último informe de mercados.

En primer lugar, explica que una brecha en niveles bajos reduce la pérdida de ingresos de los exportadores si se elimina el "blend" 80/20 y todas las exportaciones comienzan a ingresarse vía el mercado oficial de cambios.



"Esto podría aumentar la oferta en el mercado oficial de cambios entre u$s 1000 y u$s 1300 millones mensuales", asegura, al tiempo que "el fin del impuesto PAIS hará más competitivo el dólar turista" (hoy por encima de los $ 1600).

"La demanda de dólar turista seguirá estando determinada por el arbitraje con el MEP, que actualmente se ubica en $ 1167. En equilibrio creemos que aumentará "en el margen" la demanda de dólar turista con cargo a las reservas del BCRA ya que probablemente ambos dólares (turista y MEP) se arbitren una vez finalizado el impuesto PAIS", advierte la consultora.

Para los especialistas, " u n escenario de normalización cambiaria debería incluir una flexibilización de las condiciones de acceso y del monto máximo mensual por persona habilitado para compras de dólar ahorro ".

Y advierten: "Creemos que por esta vía podría demandarse entre u$s 200 y u$s 300 millones mensuales que hoy se canalizan por otros mercados. De esta manera estas medidas no pondrían a las reservas bajo gran presión adicional" .

Al mismo tiempo, el informe señala que para el Gobierno "será clave refinanciar los vencimientos de capital de los bonos hard dollar de enero 2025 o al menos reducirlos mediante un eventual canje de deuda si sigue bajando el costo de financiamiento".

Adicionalmente, "deberá continuar el aumento del crédito comercial a exportadores y colocaciones de ONs que colaboran con la acumulación de reservas".