Tiendas D1 continúa ampliando su oferta en tecnología con productos accesibles para el consumidor. En esta ocasión, sumó a su catálogo una batería portátil de carga rápida, pensada como alternativa económica frente a marcas reconocidas, con buena capacidad y rendimiento a un precio competitivo. La batería portátil Red Flag disponible en Tiendas D1 ofrece carga rápida de 22,5W, diseño compacto y capacidad para recargar dispositivos con baterías de entre 3000 y 4000 mAh hasta tres veces por ciclo. Su precio actual es de $39.900 pesos colombianos, según los reportes vigentes del producto en 2026. Características principales de la batería portátil: Su batería de litio recargable ofrece un rendimiento estable para el uso diario, lo que la convierte en una solución económica dentro del segmento de accesorios tecnológicos portátiles. La batería se comercializa en colores negro y blanco. Se vende en presentación de una unidad por caja e incluye cable de carga. Para extender la vida útil del dispositivo, se recomienda: Para ubicar la tienda más cercana, puedes consultar la aplicación oficial de Tiendas D1 (disponible para Android y Apple), revisar la información de contacto en su sitio web o seguir sus redes sociales, donde informan sobre nuevas aperturas y ubicaciones.