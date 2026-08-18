En la actualidad, la digitalización de los pagos se convirtió en una necesidad para comercios y profesionales en Argentina, quienes buscan alternativas que se adapten a sus dinámicas operativas. Las soluciones de cobro innovadoras permiten a los emprendedores ofrecer a sus clientes métodos de pago más ágiles y seguros, aprovechando el auge del comercio electrónico y las transacciones sin contacto.

Una de estas alternativas es Tap, una herramienta que transforma el celular en una terminal de cobro, permitiendo a freelancers y pequeños emprendedores aceptar pagos de manera sencilla y sin necesidad de un equipo adicional. Con esta solución, los comerciantes pueden beneficiarse de la tecnología NFC para implementar medios de pago digitales, facilitando así el acceso a financiación y cuotas sin interés.

El uso creciente de pagos digitales transformó la forma en que los comercios y profesionales independientes realizan sus transacciones. Tap, la solución de Nave, se integra en esta tendencia, permitiendo a los usuarios aceptar pagos de manera simple y rápida. La capacidad de aceptar tarjetas de crédito y débito a través del celular facilita que pequeños comerciantes y autónomos se digitalicen, eliminando la necesidad de contar con un punto de cobro físico y contribuyendo a una economía más ágil.

¿Cómo opera Tap en la práctica y qué lo hace destacar?

Implementar Tap es un proceso sencillo. Los comerciantes solo deben descargar la aplicación Naranja X y activar la función Tap en sus celulares Android. Al ingresar el monto de la venta, los clientes pueden acercar cualquier tarjeta o celular compatible para procesar el cobro al instante. Este enfoque no solo ahorra costos en infraestructura, sino que también minimiza el tiempo de espera para clientes, haciendo que las transacciones sean casi instantáneas.

Tap es una herramienta que transforma el celular en una terminal de cobro (Foto: Nave).

La seguridad es uno de los pilares fundamentales de esta herramienta. La tecnología NFC permite que la información de pago se tokenice, resguardando los datos sensibles durante el proceso. Esto significa que los usuarios pueden tener la tranquilidad de que sus transacciones son seguras y están protegidas frente a posibles fraudes. Asimismo, el uso de la aplicación permite el seguimiento y la verificación de cada operación, asegurando una gestión clara y rápida de las ventas.

Beneficios para el comercio y la digitalización del cobro profesional

Los profesionales independientes y emprendedores encontraron en Tap una forma de profesionalizar su negocio. La posibilidad de ofrecer pagos en cuotas sin interés con tarjetas de crédito abre nuevas oportunidades para atraer a clientes que buscan mayor flexibilidad en sus compras. Nave no solo promueve la digitalización del comercio, sino que también fomenta la inclusión de segmentos que antes no tenían acceso a soluciones de pago digital. La función de cobros mediante NFC permite que rubros como la gastronomía, la estética y los oficios del hogar se adapten al nuevo paradigma comercial.

Además, con Tap no hay costos ocultos. Es gratuito para los usuarios que viven de pequeños emprendimientos, eliminando así la barrera del costo de adquisición de equipo, lo que democratiza aún más el acceso a las nuevas tecnologías. Lo único que paga el cliente es el costo de comisión por cada cobro. Quienes suelen operar en ferias o eventos móviles podrán hacer uso de esta herramienta sin complicaciones, llevando su negocio a donde sea necesario.

En un contexto donde las transacciones no presenciales se están convirtiendo en la norma, las empresas como Nave y su producto Tap están allanando el camino para el futuro del comercio. La adopción generalizada de tecnología de pago sin contacto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también optimiza la operación interna de los negocios. Con la creciente aceptación de modalidades de pago digitales, el ecosistema de herramientas como Tap se vuelve indispensable para aquellos que buscan no sólo sobrevivir, sino prosperar en el ámbito comercial actual.