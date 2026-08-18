El ecosistema de pagos en la Argentina atraviesa una transformación que redistribuye el poder de negociación. Daniela González, Head de Comercios Grandes & Medianos en Payway, lo resumió con un dato que refleja el nuevo escenario: cada comercio opera hoy, en promedio, con tres soluciones de medio de pago activas al mismo tiempo. Ese número, que la compañía releva en estudios anuales, redefine las reglas de competencia para los adquirentes.

“Estamos con un ecosistema de pagos mucho más competitivo, en donde el poder ahora lo tienen los comercios”, dijo González. La ejecutiva recordó que hace 10 años las opciones eran mucho mas escasas. Hoy, en cambio, cualquier comercio puede tener dos o tres terminales sobre el mostrador y uno o dos códigos QR activos de forma simultánea.

Daniela González, Head de Comercios Grandes & Medianos en Payway A@PINTA_Foto

Esa multiplicidad, señaló González, no solo obliga a los adquirentes a competir por la captación de nuevos clientes, sino por cada operación concreta. “Competimos por cada transacción que se haga en los comercios”, afirmó. Para los comerciantes, el fenómeno suma complejidad operativa: deben administrar y conciliar varios medios de cobro en paralelo, cada uno con sus propias condiciones y liquidaciones.