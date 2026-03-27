Los senadores nacionales Fernando Rejal y Fernando Salino presentaron en el Senado un proyecto de declaración donde hacen hincapié sobre su preocupación y rechazo por el cierre operativo de agencias regionales. Son de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa dispuesto por el Banco Central, “lo que constituye una afectación grave de las transacciones financieras y comerciales que se desarrollan en estas localidades al encarecer sin justificación sus costos”. “Las Gerencias competentes del Banco Central han comunicado la decisión del directorio de cerrar la operatoria de estas agencias regionales, decisión que merece su rechazo por parte de este cuerpo colegiado”, revelan. El rechazo se fundamenta en diversas causas, tanto de índole económica como política y social. En el orden económico, la restricción de disponibilidad de billetes físicos en dichas plazas obliga a afrontar costos logísticos al tener que solicitarlos de otras regionales vecinas. O directamente de la sede central del Banco en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa un costo transaccional adicional e innecesario de su operatoria cotidiana, con impacto en las actividades financieras y comerciales, según esgrimen. En el orden político, señalan que la medida constituye una afectación al principio de igualdad de raíz federal consagrado en el orden constitucional, además de revelar una discrecionalidad poco justificada limitando capacidades operativas y territoriales del Banco Central. En el orden social, si bien la bancarización de las transacciones por medios electrónicos constituye un avance importante y útil para el desarrollo del comercio, el Directorio del Banco denota un absoluto desconocimiento de los usos y costumbres de los compatriotas de vastas ciudades de nuestra Nación. Aún conservan los modos tradicionales de realizar operaciones con efectivo, muy especialmente adultos mayores, a lo que se agregan las limitaciones por carencia de herramientas tecnológicas, como cajeros automáticos, conectividad y billeteras virtuales. “Más allá de las tendencias hacia la búsqueda de la eficiencia económica -que compartimos-, entendemos que las decisiones de naturaleza como la que se trata, deben considerar otras miradas inclusivas como las otras apuntadas. Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto”, piden los senadores. Consultados en el BCRA, explicaron que fue con el objetivo de aumentar la eficiencia de la distribución del efectivo en el país. La decisión fue 100% técnica, sustentada en cuestiones geográficas y operativas, tanto tamaño de las bóvedas, cantidad de personas y flujo de envíos, entre otros aspectos.