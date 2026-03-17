El circulante históricamente representó el 6% del PBI y en la actualidad representa apenas el 2%. Esta merma responde principalmente al crecimiento de los medios electrónicos de pago. Esta es una de las razones por las cuales el directorio del Banco Central ha resuelto el cierre operativo de las agencias regionales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa, según revela una comunicación que le enviaron desde el regulador a los tesoreros generales de las entidades. “No sé porque lo hace el Central, si será por reducción de personal o por recorte de infraestructura, pero sí que va a subir el costo de la liquidez y un posterior encarecimiento del crédito”, se queja el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina. Consultados en el BCRA, explicaron que, con el objetivo de aumentar la eficiencia de la distribución del efectivo en el país, doce tesoros regionales dejan de operar. La decisión fue 100% técnica, sustentada en cuestiones geográficas y operativas, tanto tamaño de las bóvedas, cantidad de personas y flujo de envíos, entre otros aspectos. Los tesoros que dejan de funcionar son: Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río Cuarto, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa. De estos tesoros, había algunos que recibían menos de un vuelo mensual. Estos tesoros continuaran operando transitoriamente únicamente para la realización de pagos, hasta tanto se complete el proceso de cierre A las 32 personas que trabajaban en los 12 tesoros regionales que dejarán de funcionar se les ofrecerá relocalizarlas en el tesoro más próximo a su provincia o en la sede central del BCRA en la ciudad de Buenos Aires. Los tesoros regionales que seguirán funcionando con normalidad son: Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza, Rosario, Corrientes, Jujuy y Córdoba “Habría que preguntarles si hicieron un estudio por región o provincia, los puntos de acceso, la conectividad, por rango de edades”. “Según reportes que publicó el Central, las zonas de menos habitantes y las personas adultas mayores serían los más perjudicados con la medida, por el aumento del costo del efectivo que esta medida conlleva”, se quejan los banqueros. “Esta medida que propone digitalización y la da por sentado, ¿está asociada a alguna medida de educación financiera activa para estas personas? El sistema financiero digital es un ideal. Pero es obligación también dar respuesta a las personas que no pueden estar insertas”, protestan. En el Central señalan que los bancos pueden complementarse en la provisión de efectivo entre las diferentes entidades, ya que hay tesoros que casi no operan: tienen un vuelo cada dos meses. “Los bancos deberán volverse más eficientes en el manejo del efectivo”, reclaman.