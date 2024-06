Cedear: cuáles pagan dividendos en dólares este mes y se posicionan como los preferidos por los especialistas

Durante junio, una gran cantidad de compañías de Wall Street distribuirán dividendos. Este tipo de acciones suelen ser menos volátiles, pero también ofrecen menores retornos. Aun así, luego de fuertes subas en Wall Street este año, los analistas ven valor dichas acciones.

Cuáles son los papeles que prefieren los analistas.

Compañías que pagan en junio

Una avalancha de compañías pagará dividendos a lo largo de junio. Hasta ahora ya lo hicieron grandes compañías como Intel, Wells Fargo, Toyota, Visa, Delta Air, Ford, J&J y Honeywell entre otros.

Esta semana será el turno de las petroleras Chevron y Exxon Mobil, junto con la farmacéutica Eli Lilly.

Además, IBM también pagará dividendos. Otros gigantes como Honda, 3M, Us Steel, Walgreens, Microsoft, Home Depot, Dow, Ebay, Pfizer y Google entre otros.

La semana que viene será el turno de Barrick Gold, DuPont de Nwmours, EA, General Motors, Qualcomm, HSBC, entre otros grandes nombres de Wall Street.

Finalmente, la última semana distribuirá los dividendos Royal Dutch Shell, Halliburton, Newmomt, Goldman Sachs, Bank of América, Booking, Garmin, Lockheed Martin, Pepsi, The Travelers, Union Pacific, Arcos Dorados, AIG y Gilead Sciences, entre otros.

Rally del dólar y cobertura con Cedear

En un contexto en el que el tipo de cambio vuelve a despertarse, los inversores retoman la atención en aquellos activos en los que ofrecen cobertura cambiaria.

El dólar contado con liquidación (CCL) subió 27% desde marzo pasado, al avanzar desde $ 1050 a $ 1293 a la vez que en la última semana se situó en un nuevo máximo histórico.

En ese sentido, los Cedear se encuentran dentro del menú ya que son instrumentos en pesos que siguen la dinámica del tipo de cambio.

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) son instrumentos financieros con negociación en ByMA cuyo activo subyacente son acciones de empresas no argentinas y, por lo tanto, con cotización en su país de origen.

El precio del Cedear está en función del precio de la acción subyacente -negociado en bolsas del exterior, en general en dólar- y del tipo de cambio implícito (dólar cable, o CCL).

Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas. Los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor en Cedear de compañías que pagan dividendos, además de apostar a la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

El pago de dividendos implica que la compañía distribuye dinero que la propia empresa generó y que, en vez de reinvertirla en el negocio, se la devuelve a los accionistas.

Es decir, cuando la compañía obtiene ganancias, en vez de acumularlas o reinvertirlas en el negocio, decide distribuirlas a sus accionistas.

No todas las compañías distribuyen ganancias y en general lo hacen aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Rally de Wall Street y oportunidades en Cedear

El 2024 está siendo un muy buen año para las acciones.

Los índices en Wall Street se ubican en máximos históricos, con el S&P500 subiendo 12,3%, mientras que el Nasdaq gana 13% en 2024.

Más atrás se encuentra el Dow Jones, con una ganancia de apenas 2,5% en el año.

Mauro Natalucci, analista de Rava Bursátil, sostuvo que, dado el rally reciente en las acciones en Wall Street, luce conveniente buscar activos con baja volatilidad.

"Se trata de empresas denominadas "value" (o de valor) y que pueden ser buenas alternativas. Compañías como Coca-Cola (KO), con una tasa de dividendo de 3,12%, McDonald's (MCD) con 2,47% o Johnson & Johnson (JNJ) con 3,32% son opciones válidas para mantener en la cartera, ya que las empresas de consumo suelen ser demandadas en contextos de incertidumbre", dijo.

Por otro lado, agregó que otras alternativas, con mayor volatilidad en los precios, pero con grandes perspectivas de crecimiento y desarrollo, son las empresas tecnológicas.

Natalucci puntualizó a casos como Alphabet (GOOGL) que recientemente anunció su primer pago de dividendos, o Apple (AAPL), aunque lleva más tiempo distribuyendo dividendos a sus accionistas y posee una tasa de 0,52%.

A nivel sectorial, estos también muestran grandes subas en el año. El sector de servicios gana 10% en el 2024, al igual que el financiero. Otros como el de mineras, consumo básico, salud, energía e industrial avanzan 7% en 2024.

El aerocomercial, materiales ocio y entretenimiento suben entre 3% y 6%.

Con una visión similar, Seoane afirmó que desde la compañía suelen destacar la importancia de tener en cartera Cedear de empresas líderes de la más alta calidad que pagan dividendos.

Esta estrategia tendría como objetivo contar con una cartera diversificada e ir cobrando un ingreso de dinero durante el año en concepto de dividendos.

Según detalló Seoane, desde Balanz actualmente se inclinan por acciones como Microsoft, General Electric y Eli Lilly & Company

"Microsoft es una de las pocas compañías del mundo que su valuación ronda cerca de los u$s 3 trillones. Su utilidad neta fue de u$s 21.900 millones y aumentó un 20%. También nos gusta GE Aerospace, que informó ganancias de u$s 0,82 por acción sobre ingresos de u$s 16.050 millones en su último balance trimestral", dijo.

Finalmente, agregó que ven valor en Eli Lily, dedicada al desarrollo, fabricación y venta de productos farmacéuticos.

El ETF de acciones que paga dividendos muestra una suba de 4,3% en lo que va del año.

Esto lo ubica por encima del Dow Jones que sube 2,6% pero muy lejos del S&P500 y del Nasdaq, que ganan más del 12% cada uno.

Analizando el largo plazo, queda en evidencia que las acciones que pagan dividendos ofrecen un nivel de volatilidad mucho menor, así como también, retornos más acotados.

Si bien operan en máximos históricos, en los últimos 5 años suben 37%, muy por debajo del 46% que gana el Dow Jones y menos de la mitad de lo que subió el S&P500 en el mismo periodo (85%).

Santiago Ruiz Guiñazú, estratega de Adcap Grupo Financiero, puntualizó que ve a Coca Cola (KO), JP Morgan (JPM) y a Chevron (CVX) como algunas de las acciones que pagan dividendos y que se las puede considerar como estables.

Finalmente, el Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.